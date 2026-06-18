Ukrajinski dronovi sada mogu ono što moćni američki HIMARS već godinama ne može

Američki raketni sustav HIMARS bio je jedno od ključnih oružja Ukrajine 2022. godine, no onda je Moskva razvila odgovarajuće protumjere. Sada Ukrajina ima svoju alternativu koja bi mogla promijeniti dinamiku rata

Ukrajina je razvila novu generaciju dronova srednjeg dometa koji sve više preuzimaju zadaće kakve su nekoć obavljali zapadni raketni sustavi poput HIMARS-a. Vojni analitičari tvrde da upravo ova tehnologija otvara novu fazu rata, omogućujući Kijevu precizne i jeftinije udare duboko iza ruskih linija. Snimke s bojišta iz Zaporiške oblasti pokazuju kako ukrajinski dronovi nalik malim zrakoplovima pogađaju ciljeve u ruskoj pozadini, uključujući zapovjedna mjesta, skladišta i logističke objekte. Dronovi preuzimaju ulogu HIMARS-a Jedna od takvih operacija izvedena je nad napuštenim selom u Zaporižji. Izviđački dron nadlijetao je područje kada se pojavio dron s krilima, nisko preletio teren i pogodio kuću za koju Ukrajinci tvrde da su u njoj bili smješteni ruski operateri FPV letjelica.

Pilotkinja ukrajinske Nacionalne garde, poznata pod pozivnim znakom Spring, izjavila je da je to bio njezin prvi uspješan napad ovom vrstom letjelice, piše Business Insider. Prema analitičarima, upravo ovakvi sustavi vraćaju Ukrajini sposobnost izvođenja udara u dubini bojišta, kakvu je imala u prvim fazama rata uz pomoć zapadnog naoružanja. Kako je Rusija 'neutralizirala' HIMARS Američki raketni sustav HIMARS bio je jedno od ključnih oružja Ukrajine 2022. godine te su njegovi precizni udari na skladišta streljiva, zapovjedna mjesta i logističke centre ozbiljno narušili ruske operacije. No Moskva je s vremenom razvila protumjere. Elektroničko ometanje GPS signala smanjilo je učinkovitost raketa, a broj projektila dugog dometa koje je Zapad isporučio Ukrajini ostao je ograničen. Analitičar Mikola Bjeljeskov iz organizacije Come Back Alive ističe da je vrhunac učinkovitosti HIMARS-a bio u ljeto i jesen 2022. godine.

'Ranije je bila dovoljna jedna raketa za uspješan pogodak, a danas su za isti učinak ponekad potrebne njih četiri ili više', objašnjava George Barros iz Instituta za proučavanje rata (ISW). Nova generacija dronova nadmudrila je rusko ometanje Ključna prednost novih dronova srednjeg dometa leži u njihovoj otpornosti na elektroničko ratovanje. Mnogi od njih opremljeni su sustavima umjetne inteligencije koji im omogućuju da samostalno pronađu i pogode cilj čak i ako izgube vezu s operaterom. Domet ovih dronova kreće se od 30 do 300 kilometara, a mogu nositi znatno veće količine eksploziva nego klasični FPV dronovi. Umjetna inteligencija omogućuje letjelicama prepoznavanje ciljeva poput kamiona za gorivo ili vojnih vozila te nastavak napada bez ljudske intervencije. Stručnjaci smatraju da je upravo autonomija sljedeći veliki korak u razvoju bespilotnih sustava. Jeftiniji su i mogu se proizvoditi u velikim količinama Još jedna velika prednost novih dronova jest cijena. Jedna raketa za HIMARS stoji oko 187 tisuća dolara, a projektili većeg dometa mogu dosegnuti cijenu od milijun dolara po komadu. Nasuprot tome, dronovi srednjeg dometa mogu koštati svega nekoliko tisuća dolara. Napredniji modeli prodaju se za oko 50 tisuća dolara, što je i dalje višestruko manje od zapadnih raketnih sustava.