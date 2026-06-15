Nova ukrajinska taktika stvara kaos: Dronovi gotovo blokirali Krim

Ukrajinska kampanja napada bespilotnim letjelicama srednjeg dometa posljednjih mjeseci ozbiljno je pogodila rusku vojnu logistiku na okupiranim područjima juga Ukrajine
Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, uništene su stotine cisterni za prijevoz goriva, promet prema Krimu drastično je smanjen, a opskrbni pravci Moskve nalaze se pod sve većim pritiskom.
Operacija, koju ukrajinska strana naziva 'Logistička blokada', označava novu fazu rata u kojoj dronovi sve više preuzimaju ulogu ključnog oružja za iscrpljivanje protivničke pozadine.
Ukrajinske bespilotne letjelice posljednjih mjeseci usmjerene su ponajprije na prometnice i logističke koridore koji povezuju okupirane dijelove južne Ukrajine s Krimom.
Prema podacima Zapovjedništva bespilotnih sustava ukrajinske vojske (USF), od kraja travnja uništene su stotine ruskih cisterni za gorivo. Snimke objavljene proteklih dana prikazuju napade na kamione duž prometnice Novoazovsk–Mariupolj–Melitopolj–Krim, jedne od ključnih arterija za opskrbu ruskih snaga, piše Kyiv Post.
Analiza satelitskih snimki otvorenih izvora pokazuje da se samo tijekom prve polovice lipnja uz cestu pojavilo više od 300 uništenih ili spaljenih vozila.
Mostovi prema Krimu pod udarom
Od 7. do 13. lipnja ukrajinske Specijalne snage i više postrojbi za upravljanje dronovima izvele su više od stotinu napada na prometna uska grla na sjeveru Krima.
Korišteni su domaće razvijeni dronovi FP-1, Liutyi i Begemot, kojima su gađani mostovi i prijelazi kod Čonhara, Džankoja i Armjanska. Cilj operacije bio je otežati ili potpuno prekinuti kopnenu vezu između Krima i Rusije.
Proruske vlasti na okupiranom Krimu priznale su da su mnoge prometnice postale neprohodne te su vozače usmjeravale na alternativne pravce. No, prema izvješćima, i te su obilaznice ubrzo postale mete novih napada.
Do početka tjedna civilni promet na glavnim cestama prema Krimu bio je obustavljen, dok je korištenje sporednih pravaca dopušteno samo tijekom dana.
Željeznički promet poremećen, Krim pod pritiskom
Napadi i prijetnje dronovima utjecali su i na željeznički promet. Prema dostupnim informacijama, većina putničkih linija između Rusije i Krima privremeno je zaustavljena ili preusmjerena.
Putnici iz Rusije sada vlakovima mogu stići tek do krajnjih postaja poput Kerča ili Džankoja, nakon čega putovanje nastavljaju autobusima.
Ukrajinska strana tvrdi da je promet vozila na okupiranom jugu tijekom prve polovice lipnja smanjen za čak 71 posto.
Nestašice goriva i rast cijena
Napadi na logistiku i skladišta goriva počeli su stvarati ozbiljne probleme u opskrbi. Posebno su pogođeni Krim i okupirani dijelovi Donjecke oblasti.
Početkom lipnja zabilježene su nestašice goriva, nakon čega je uslijedila panična kupnja. Na pojedinim područjima uvedena su i ograničenja potrošnje od 20 litara po vozaču tjedno.
Lokalni mediji izvještavaju da su se vozači počeli okupljati na benzinskim postajama već u ranim jutarnjim satima, dok su cijene goriva porasle između 40 i 60 posto. Na crnom tržištu gorivo se navodno prodaje po cijenama i do deset puta višima od službenih.
Nestašice su zabilježene čak i u udaljenijim dijelovima Rusije, uključujući Sankt-Peterburg i Tatarstan.
Ukrajina tvrdi da je oslabila rusku protuzračnu obranu
Glasnogovornik ukrajinske mornarice Dmitro Pletenčuk izjavio je da sadašnja sloboda djelovanja ukrajinskih dronova nije rezultat pojedinačnih operacija, nego višemjesečne kampanje usmjerene na uništavanje ruskih radarskih sustava i protuzračne obrane.
Prema njegovim riječima, upravo su radari bili ključna meta ukrajinskih udara.
'To nije rezultat jednog dana rada. Riječ je o sustavnom procesu koji traje dugo i sada vidimo njegove rezultate', rekao je Pletenčuk.
Dodao je da je Krim geografski ranjiv te da povijest pokazuje kako su vojske koje su ondje držale položaje često završavale povlačenjem.
Rusija gradi nove prijelaze, Ukrajinci ih ponovno gađaju
Nakon što su napadi oštetili mostove kod Čonhara, ruski vojni inženjeri izgradili su pontonski prijelaz preko lagune Sivaš kako bi obnovili promet prema Krimu.
Međutim, već tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak ukrajinski dronovi ponovno su gađali novopostavljeni prijelaz.
Ukrajinski izvori tvrde da je pontonski most oštećen, dok službene okupacijske vlasti navode da prema početku tjedna više nije bilo potpuno funkcionalnih cestovnih pravaca između sjevernog Krima i Rusije.
Zapovjednik ukrajinskih bespilotnih snaga Robert Brovdi poručio je da ruski vozači vojnih kamiona mogu izbjeći napade samo ako ostanu daleko od bojišta.
'Najsigurnije im je ostati u Sibiru', rekao je.