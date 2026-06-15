Nova ukrajinska taktika stvara kaos: Dronovi gotovo blokirali Krim

Ukrajinska kampanja napada bespilotnim letjelicama srednjeg dometa posljednjih mjeseci ozbiljno je pogodila rusku vojnu logistiku na okupiranim područjima juga Ukrajine

Prema tvrdnjama ukrajinske vojske, uništene su stotine cisterni za prijevoz goriva, promet prema Krimu drastično je smanjen, a opskrbni pravci Moskve nalaze se pod sve većim pritiskom. Operacija, koju ukrajinska strana naziva 'Logistička blokada', označava novu fazu rata u kojoj dronovi sve više preuzimaju ulogu ključnog oružja za iscrpljivanje protivničke pozadine. Ukrajinske bespilotne letjelice posljednjih mjeseci usmjerene su ponajprije na prometnice i logističke koridore koji povezuju okupirane dijelove južne Ukrajine s Krimom.

Prema podacima Zapovjedništva bespilotnih sustava ukrajinske vojske (USF), od kraja travnja uništene su stotine ruskih cisterni za gorivo. Snimke objavljene proteklih dana prikazuju napade na kamione duž prometnice Novoazovsk–Mariupolj–Melitopolj–Krim, jedne od ključnih arterija za opskrbu ruskih snaga, piše Kyiv Post. Analiza satelitskih snimki otvorenih izvora pokazuje da se samo tijekom prve polovice lipnja uz cestu pojavilo više od 300 uništenih ili spaljenih vozila. Mostovi prema Krimu pod udarom Od 7. do 13. lipnja ukrajinske Specijalne snage i više postrojbi za upravljanje dronovima izvele su više od stotinu napada na prometna uska grla na sjeveru Krima. Korišteni su domaće razvijeni dronovi FP-1, Liutyi i Begemot, kojima su gađani mostovi i prijelazi kod Čonhara, Džankoja i Armjanska. Cilj operacije bio je otežati ili potpuno prekinuti kopnenu vezu između Krima i Rusije.