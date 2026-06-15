Novi adut Kijeva na Crnom moru: Ukrajinci predstavili moćno oružje, evo što sve može

Ukrajina je predstavila novi podvodni dron velikog dometa pod nazivom Sea Trident, koji bi mogao dodatno proširiti sposobnosti Kijeva u pomorskom ratovanju protiv Rusije.
Sustav je prvi put prikazan na međunarodnom obrambenom sajmu Eurosatory u Parizu, a razvila ga je ukrajinska tvrtka Global Mark, piše Kyiv Post.
Prema navodima specijaliziranog vojnog portala Militarnyi, riječ je o autonomnom podvodnom plovilu namijenjenom djelovanju protiv strateških ciljeva, uz mogućnost nošenja do 1.000 kilograma korisnog tereta.
Velik domet i autonomno djelovanje
Sea Trident osmišljen je za dugotrajne misije uz minimalno sudjelovanje operatera. Opremljen je autonomnim sustavima upravljanja i prilagodljivom navigacijom, što mu omogućuje samostalno izvršavanje složenih zadaća.
Prema tehničkim podacima predstavljenima na sajmu, maksimalni domet drona doseže čak 3.218 kilometara.
Podvodno plovilo teško je oko deset tona te je dugo deset metara, široko dva i visoko 1,5 metara. Najveća brzina iznosi deset čvorova, dok pri krstarenju postiže oko šest čvorova. Može zaroniti do dubine od 60 metara.
Namijenjen napadima, logistici i lovu na druge dronove
Proizvođač navodi da Sea Trident nije namijenjen samo operacijama napada. Dron se može koristiti i za logističke zadaće, prijevoz tereta te presretanje i neutralizaciju drugih podvodnih bespilotnih sustava.
Poseban naglasak stavljen je na njegovu nisku uočljivost, odnosno sposobnost prikrivenog djelovanja u područjima pod nadzorom protivnika.
Takva konstrukcija trebala bi omogućiti prodor u neprijateljske vode bez otkrivanja, što bi moglo predstavljati ozbiljan izazov za ruske pomorske snage.
Ukrajina već ima iskustva s pomorskim dronovima
Od početka ruske invazije Ukrajina intenzivno razvija bespilotne pomorske sustave. Najpoznatiji među njima je površinski dron Sea Baby, kao i Magura V5, koji je korišten u brojnim napadima na rusku Crnomorsku flotu.
Magura V5 ima domet do 800 kilometara i nosi bojnu glavu tešku oko 320 kilograma, a ukrajinske snage njime su oštetile ili uništile više ruskih brodova.
Ukrajinski inženjeri ranije su predstavili i obitelj podvodnih dronova Toloka, namijenjenih izviđačkim i napadnim misijama. No Sea Trident predstavlja značajan iskorak jer kombinira iznimno velik domet s mogućnošću nošenja tereta teškog do jedne tone.
Vojni analitičari smatraju da bi ovakvi sustavi mogli dodatno promijeniti ravnotežu snaga na Crnom moru, gdje su bespilotne platforme već odigrale važnu ulogu u ograničavanju ruskih pomorskih operacija.