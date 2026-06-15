Novi adut Kijeva na Crnom moru: Ukrajinci predstavili moćno oružje, evo što sve može

Ukrajina je predstavila novi podvodni dron velikog dometa pod nazivom Sea Trident, koji bi mogao dodatno proširiti sposobnosti Kijeva u pomorskom ratovanju protiv Rusije.

Sustav je prvi put prikazan na međunarodnom obrambenom sajmu Eurosatory u Parizu, a razvila ga je ukrajinska tvrtka Global Mark, piše Kyiv Post. Prema navodima specijaliziranog vojnog portala Militarnyi, riječ je o autonomnom podvodnom plovilu namijenjenom djelovanju protiv strateških ciljeva, uz mogućnost nošenja do 1.000 kilograma korisnog tereta. Velik domet i autonomno djelovanje Sea Trident osmišljen je za dugotrajne misije uz minimalno sudjelovanje operatera. Opremljen je autonomnim sustavima upravljanja i prilagodljivom navigacijom, što mu omogućuje samostalno izvršavanje složenih zadaća.

Prema tehničkim podacima predstavljenima na sajmu, maksimalni domet drona doseže čak 3.218 kilometara. Podvodno plovilo teško je oko deset tona te je dugo deset metara, široko dva i visoko 1,5 metara. Najveća brzina iznosi deset čvorova, dok pri krstarenju postiže oko šest čvorova. Može zaroniti do dubine od 60 metara. Namijenjen napadima, logistici i lovu na druge dronove Proizvođač navodi da Sea Trident nije namijenjen samo operacijama napada. Dron se može koristiti i za logističke zadaće, prijevoz tereta te presretanje i neutralizaciju drugih podvodnih bespilotnih sustava. Poseban naglasak stavljen je na njegovu nisku uočljivost, odnosno sposobnost prikrivenog djelovanja u područjima pod nadzorom protivnika.

Ukraine also unveiled the Sea Trident heavy underwater drone at Eurosatory in Paris. Developed by Global Mark, the autonomous low-visibility system is designed for strike missions, cargo delivery and interception of other unmanned underwater vehicles. It can carry a 1,000 kg… pic.twitter.com/OI0QI0597t — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026