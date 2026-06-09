Ukrajinska zaštita od dronova: Pokrili su ceste u duljini od Zagreba do Hamburga

Ukrajinci uz ceste postavljaju drvene ili metalne stupove preko kojih se razvlače mreže, stvarajući tunele koji se protežu kilometrima.

'Pouzdana logistika u blizini bojišnice ostaje stalni prioritet. Sustavno radimo na zaštiti ključnih prometnih pravaca ', poručilo je Ministarstvo u priopćenju, prenio je Business Insider.

Od toga je samo tijekom svibnja postavljeno oko 211 kilometara zaštite , a riječ je o čvrstim mrežama u koje se zapliću ruski dronovi.

Velik dio te zaštite od letjelica izrađen je od prenamijenjenih poljoprivrednih ili ribarskih mreža, a često ih doniraju zapadni saveznici i osobito su učinkovite protiv malih dronova jer im zapliću propelere, što ih čini jeftinom posljednjom linijom obrane od oružja koje je postalo najveći ubojica na bojištu.

I ukrajinske i ruske snage isprva su mrežama štitile oklopna vozila, no krajem 2023. godine počele su ih koristiti za zaštitu fiksnih položaja. Razlog je pojava dronova upravljanih optičkim vlaknima, koje nije moguće ometati elektroničkim sredstvima, zbog čega je elektroničko ratovanje postalo manje pouzdano.

Dnevno 8,4 kilometra mreža

Rusija je prva počela masovno graditi tunele od mreža iznad prometnica pod svojom kontrolom. Prve snimke iz proljeća 2025. godine pokazale su kako su mrežama prekrivene prometnice u Doneckoj oblasti.

No i Ukrajina snažno ulaže u ovu taktiku. Ministarstvo obrane objavilo je prošlog mjeseca da se dnevno postavlja oko 8,4 kilometra mreža, a tijekom 2025. godine taj tempo iznosio je oko 3,9 kilometara dnevno.

Prema službenim podacima, Ukrajina je u posljednje dvije godine postavila najmanje 1160 kilometara protudronskih mreža, što je približno udaljenost između Zagreba i Hamburga u Njemačkoj.

Iako su one učinkovita zaštita od dronova, nisu neuništive. Višestruki napadi mogu stvoriti rupe kroz koje dronovi s eksplozivom mogu proći, sakriti se unutar zaštićenog koridora i čekati prolazak vozila ili trupa.