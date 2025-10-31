Stvoreni u mraku podzemlja, lansirani u tišini noći: Ukrajinski dronovi mijenjaju pravila rata

Na tajnoj lokaciji negdje u ruralnoj Ukrajini, u tišini noći, kolone jurišnih dronova okupljaju se prije nego što se upute duboko na teritorij Rusije. Njihove mete su strateške: rafinerije nafte, skladišta goriva i vojni logistički centri. Od ljeta ove godine ukrajinska kampanja napada dugog dometa naglo se pojačala, gađajući energetsku infrastrukturu diljem Rusije i postupno slabeći njezinu protuzračnu obranu. Ovi dronovi, sastavljeni od dijelova izrađenih u mreži malih radionica širom zemlje, sada lete puno dalje nego prije

Časnici u pancirkama kreću se brzo i precizno. Samo crvena svjetla svjetlucaju da bi ostali skriveni u mraku dok motori dronova bruje poput starih motocikala, a ispušni plinovi nestaju u noći bez mjesečine. Nekoliko minuta kasnije jedan za drugim uzlijeću s improvizirane piste i nestaju prema istoku. Njihovi udari uzrokovali su nestašice goriva u Rusiji, prisilivši neke regije na racionalizaciju i otkrivajući ranjivost ruske energetske mreže, piše Associated Press. Prema zapadnim analitičarima, napadi na rusku energetsku infrastrukturu imali su ozbiljan, ali ne i paralizirajući učinak. Ukrajinski dronovi više su puta pogodili 16 velikih rafinerija, što čini oko 38 posto ukupnog rafinerijskog kapaciteta zemlje, prema podacima američkog think tanka Carnegie Endowment. No stvarni učinak bio je manji nego što se čini: većina postrojenja nastavila je s radom nakon nekoliko tjedana, a ruska proizvodnja goriva održana je zahvaljujući rezervnim kapacitetima i postojećim zalihama.

Strateška prednost u ključnom trenutku Unatoč tome, napadi su Kijevu donijeli stratešku inicijativu u ključnom trenutku. Dok SAD i Europa pojačavaju sankcije ruskoj naftnoj industriji, zahtjev Ukrajine za američkim raketama dugog dometa Tomahawk i dalje stoji. Predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da sposobnost Ukrajine za udare dugog dometa sada uzrokuje 'stvarnu štetu', prisiljavajući Kremlj da uvozi gorivo i smanjuje izvoz. 'Vjerujemo da su izgubili do 20 posto zaliha benzina, što je izravno rezultat naših napada', rekao je Zelenski novinarima u Kijevu. Noćni napadi i 'sveta misija' Na tajnom lansirnom mjestu zapovjednik operacije, snažan muškarac poznat pod pozivnim imenom Fidel, promatra kroz naočale za noćno gledanje kako letjelice nestaju u tami. 'Dronovi se razvijaju', rekao je Fidel za Associated Press. 'Umjesto da lete 500 kilometara, sada lete i do 1000. Tri su faktora ključna za uspjeh: dronovi, ljudi i planiranje. Želimo postići najbolji rezultat. Za nas je ovo sveta misija.'

Ukrajinski dronovi: Jednostavni, ali učinkoviti Većina ukrajinskih dronova domaće je proizvodnje. Najpoznatiji među njima, Ljutij, radni je konj noćnih misija. Malen je, visok do struka, s tijelom nalik na kobasicu, propelerom straga i prepoznatljivim trokutastim repom. Ne izgleda zastrašujuće te više podsjeća na nešto što biste pronašli u uradi-sam trgovini nego u vojnom laboratoriju, ali upravo u toj jednostavnosti leži njegova snaga. Lako ga je sastaviti, sakriti i prilagoditi, pa je idealan za probijanje složenih sustava protuzračne obrane. U skladu s ukrajinskom filozofijom jednostavne ratne proizvodnje, Ljutij (što na ukrajinskom znači - žestok) postao je simbol nacionalnog ponosa i čak se pojavio na poštanskoj marki.

AN-196 Liutyi is ready for another mission 🔥



📷: 14th UAS Regiment pic.twitter.com/VC5mEqeIzB — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 13, 2025

Domet ukrajinskih dronova udvostručio se u posljednjih godinu dana: sada rutinski pogađaju ciljeve udaljene i do 1000 kilometara od granice. To označava novu fazu rata jer se sukob više ne vodi samo na liniji fronta, već duboko unutar Rusije. Troškovi su pritom drastično sniženi: dron dugog dometa u Ukrajini se proizvodi za oko 55 tisuća dolara, što dodatno testira skupe ruske sustave protuzračne obrane. Promjena ratne geografije 'Ukrajina postaje sve bolja u vođenju rata unutar Rusije', kaže Adriano Bosoni, direktor analize u globalnoj tvrtki za procjenu rizika RANE. 'Veći dio rata Rusija je polazila od pretpostavke da je njezin teritorij siguran. To više nije slučaj.' Cilj Kijeva, tvrdi Bosoni, jest iscrpiti Rusiju, odnosno prisiliti je da preusmjeri resurse i rasprši protuzračnu obranu, čime slabi njezinu sposobnost za velike ofenzive. Prema Međunarodnoj agenciji za energiju (IEA) iz Pariza, ponovljeni napadi dronovima smanjili su ruske rafinerijske kapacitete za oko 500 tisuća barela dnevno. To je izazvalo nestašicu goriva unutar zemlje te ograničilo izvoz dizela i mlaznog goriva, iako globalna proizvodnja nafte i cijene zasad ostaju stabilne. Ukrajinska sposobnost za samostalno lansiranje dronova omogućila joj je da djeluje bez zapadnog odobrenja potrebnog za oružje dugog dometa, što joj daje veću autonomiju i brzinu reakcije.