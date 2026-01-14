Ukrajina optužila bivšu premijerku Juliju Timošenko za mito

Nacionalni ured za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) priopćio je da je optužio čelnicu oporbene stranke za podmićivanje nakon što je prošli mjesec razotkrio nekoliko drugih zastupnika parlamenta kao članove sustavne zavjere za primanje isplata u zamjenu za glasove.

Predvodnica Narančaste revolucije

Iako ured nije imenom identificirao Timošenko, izvor upoznat sa slučajem rekao je Reutersu da je ona predmet istrage.

Timošenko, koja se istaknula prije dva desetljeća kao predvodnica prodemokratske Narančaste revolucije, negirala je "sve optužbe", ali se nije konkretno osvrnula na istragu. U objavi na Facebooku obećala je dokazati svoju nevinost pred sudom.

"Nije riječ o jednokratnim aranžmanima, već o redovitom mehanizmu suradnje koji je predviđao predujmove i bio osmišljen za dugoročno razdoblje", priopćio je NABU u srijedu.