Učitelji u otvorenom pismu pozivaju Fuchsa na hitno donošenje mjera

Od Fuchsa traže da se izmijene administrativne prepreke koje čine izricanje pedagoških mjera toliko složenim da i najmanja formalna pogreška dovodi do njihova poništenja.

"Tražimo jasno definirane propise, bez prostora za proizvoljna tumačenja. Upravo mi koji u školi s djecom boravimo, često smo izloženi napadima od strane i roditelja i nekih dionika sustava kojemu ste Vi na čelu", poručuju učitelji.

Roditelji tvrde da im je rečeno da će učenik problematičnog ponašanja do Nove godine biti "na opservaciji". No, on se jučer nenajavljeno vratio u školu zbog čega druga djeca bojkotiraju nastavu.

Grupa Školska zbornica ocijenila je da je taj slučaj "definitivni poraz politike bezuvjetne i sveopće inkluzije učenika koji imaju određene teškoće u redoviti odgojno-obrazovni sustav".