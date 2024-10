Roditelji prosvjedovali ispred škole, Ministarstvo u svibnju tražilo rješenje?

Tijek događanja

19:00 Roditelji se polako razilaze.

18:50 'Nastavnicima su ruke jednako vezane kao i nama. Podrška je velika i mi radimo dobru, ispravnu i moralnu stvar. Šaljemo mail Vijeću roditelja, molimo ih da nam se pridruže i sutra, i da ne šalju djecu u školu. Moram reći da će škola biti otvorena za one koji ipak dođu u školu. Mi svoju borbu moramo izgurati, koliko će to trajati ne znam', rekla je majka čije dijete ide u razred s problematičnim dječakom.

18:31 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je, kako doznaju 24sata, još u svibnju tražilo od Zavoda za socijalnu skrb posebnog skrbnika za pitanje obrazovanja djeteta, jer roditelji nisu pristajali ni na kakve dodatne procjene djeteta, angažiranje pomoćnika u nastavi ili prilagođeni nastavni program. U tom trenutku dijete je još bilo u školi iz koje je cijeli skandal i dospio u javnost.

Posebni skrbnik, prema Obiteljskom zakonu, zastupa volju i najbolji interes djeteta u cijelosti, te mu je u fokusu dijete, a ne želje i očekivanja roditelja ili drugih osoba. Zavod do danas na to nije odgovorio ministarstvu, niti je donesena ni odluka o posebnom skrbniku. Nije jasno je li Zavod pokrenuo proceduru, je li uložena žalba na to. Pritom roditelji, odnosno majka, i dalje odbijaju bilo kakvu procjenu i vještačenje teškoća svog djeteta.