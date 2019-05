U žestokom verbalnom okršaju Kuščević priznao: Sestra mog oca poginula je u NOB-u, ali u Bleiburgu bih se poklonio svim žrtvama, pa i četnicima...

Dan uoči komemoracije i mise u Bleiburgu u studiju emisije 'Poligraf' Hrvatskog radija sučelila su se tri teškaša - politički tajnik HDZ-a Lovro Kuščević, predsjednik Kluba zastupnika Mosta Nikola Grmoja i potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina. Tema je bila mogućnost pomirbe na ideološkoj osnovi, no u studiju su po običaju frcale iskre

On smatra da su stroge mjere austrijskih vlasti pretjerane jer hrvatski građani koji odlaze na komemoraciju 'nisu skloni raditi nemire i ne dolaze s tim razlogom', ali s druge strane kaže da je dobro da se osigura kontrola skupa kako ne bi došlo do isticanja obilježja totalitarnih režima. Zanimljiv je i njegov poziv za odavanje počasti žrtvama.

Kuščević je za početak morao odgovarati na pitanja o izaslaniku Hrvatskog sabora u Bleiburgu, pa je greškom ustvrdio da je Ante Sanader danas potpredsjednik Sabora. Kad je upozoren na to, ispravio se, a kada ga je voditelj upitao zašto za izaslanika nije imenovan Milijan Brkić, odvratio je da 'ne ulazi u odluke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića'.

'Komemoracija je prilika da pokažemo jedinstvo i poklonimo se svakoj nevinoj žrtvi - a bilo je tu i četnika, Bjelorusa, Rusina… Idemo dati počast i pomoliti se za njihove duše, kao i za duše zločinaca koji su počinili to nedjelo', kazao je Kuščević. Pohvalio se da je upravo za HDZ-ove vlasti uvedeno pokroviteljstvo nad Bleiburgom te da je prije tri godine ponovno uvedeno nakon što ga je SDP-ova vlast bila ukinula.

'HDZ ne zna hoće li piškiti ili kakiti, neugodno im je zbog stava Austrijanaca kojima ne pada na pamet to da se simboli totalitarizma pojavljuju na njihovom području. Treba odati pijetet žrtvama, ali nismo vidjeli da se u Drugom svjetskom ratu sudilo pobjednicima. Nemam ništa protiv komemoracije koju organiziraju udruge ili sam HDZ, ali kada to čini službena vlast, podižu se zlodusi fašizma', kazao je Komadina. On smatra da za komemoriranje ovih žrtava treba pronaći mjesto u Hrvatskoj.

'Kod nas se sve pomiješalo, tek u Domovinskom ratu stvorili smo nacionalnu državu. Karakter tog rata, jednako kao i Drugog svjetskog, bio je antifašistički - a petokraku nisu umrljali partizani nego Milošević', dodao je Komadina.