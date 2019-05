Jandroković na Bleiburgu: Došao sam pokazati poštovanje žrtvi i osuditi komunistički zločin

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaputio se danas u Bleiburg gdje je odao počast žrtvama Bleiburške tragedije i hrvatskog križnog puta na Bleiburškom polju, dva dana prije službene komemoracije. Njegov izaslanik u subotu na službenoj komemoraciji kojoj je pokrovitelj Hrvatski sabor bit će Ante Sanader

'Ovdje sam došao iskazati poštovanje žrtvi. Ljudima koji su ubijeni bez sudske presude, ljudima koji su ubijeni iz osvete. Ljudima koji su bacani u masovne grobnice. Govori se o desecima tisuća ubijenih. Zadaća je svih nas komemorirati žrtvu',, rekao je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odajući počast žrtvama Bleiburške tragedije, javlja HRT.

Dodao je kako se mora osuditi zločin te da se 'ovdje radi o zločinu komunističkog režima'.

'Režima koji je pokazao da ne drži do ljudskih prava i međunarodnih konvencija, a to je otvorilo put totalitarnom načinu vladanja. Hrvati su imali tešku povijest. I povijest Drugog svjetskog rata, poraća te 45 godina totalitarizma. Moramo biti svjesni što se kroz povijest događalo. Sloboda i demokracija ne dolaze sami od sebe, za to se treba boriti', rekao je Jandroković.