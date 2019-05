Počasni bleiburški vod: To je naš posjed, policija može ući samo ako se krši zakon. Teoretski mogu i prekinuti skup

Komemoracija povodom 74. obljetnice bleiburške tragedije održava se u nikad napetijem ozračju od hrvatskog osamostaljenja. Prvi put skup je definiran kao javno, a ne vjersko okupljanje, nakon odluke koruške biskupije koja je zabranila da svetu misu predvodi netko iz redova hrvatskih biskupa. Dva dana prije komemoracije napokon je obznanjeno tko će je predvoditi, a predsjednik Počasnog bleiburškog voda Vice Vukojević za tportal je komentirao najavu strogih sigurnosnih mjera koje sprema austrijska policija

Dva dana prije komemoracije poznato je tko će predvoditi svetu misu nakon što je to zabranjeno biskupima. Hrvatski katolički radio objavio je kako će to biti mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatske katoličke mreže i Hrvatskog Caritasa.

'Austrijanci su pooštrili zakone, no mi smo odgovorni za naš posjed, a javna površina je njihova. Na naš posjed sa snagama reda mogu ući samo kada je povrijeđen zakon, ako se dogodi kazneno djelo', tumači nam Vukojević.

Pitamo ga može li koruška policija prekinuti komemoraciju. 'Teoretski može, ali praktički je to jako teško. Ne možete prekinuti misu na koju dođe 15 tisuća ljudi, to se nije događalo, no ako žele, mogu i to', rezignirano će Vukojević.