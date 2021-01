[FOTO/VIDEO] U Vodicama ubijen poznati poduzetnik, a još tri osobe pronađene su mrtve. Policija traži Škodu Karoq, objavljena registracija

Poznati poduzetnik sa šibenskog područja ubijen je iz automatske puške dok je bio u automobilu marke Mercedes ispred jednog dućana u Vodicama, a napadač je u bijegu. Istovremeno tri osobe su pronađene mrtve i na području Šibenika. Policija je obavijestila građane da im odmah jave ako su vidjeli Škodu Karoq oznaka ŠI 959 HF koju koristi osoba povezana s ubojstvima

Policija je naknadno izvijestila da u vezu s navedenim događajima dovode mušku osobu koja se koristi osobnim vozilom marke ŠKODA KAROQ, sive boje, registarskih oznaka ŠI-959-HF.

'Pozivamo građane u slučaju da primijete navedeno osobno vozilo žurno dojave policiji lokaciju na brojeve telefona:

• 192

• 022/ 347-139 ili

• 022/ 347-446

Upozoravamo građane da se ne približavaju vozilu već odmah obavijeste policiju. Ovim putem demantiramo informaciju da je počinitelj pronađen mrtav', izvijestili su iz policije.

Prema pisanju portala Šibenski.hr, Koloper je smatrao Slamića odgovornim za propast svoje nekad uspješne firme. Kad je 'Djelo' otvaralo lance svojih trgovina, dogovoreno je da će kupovati njegove pekarske proizvode. Cijela je priča dobro krenula, no onda je došlo do problema i trgovački lanac više nije plaćao Koloperu isporuke. Dug se gomilao, a upućeni govore da je onda Koloper sa Slamićem dogovorio da dug kompenziraju u brašnu., No, ispalo je na kraju da je brašno imalo veću cijenu nego završni pekarski proizvod pa se nakon nekog vremena ispostavilo da je 'Matkol' dužan 'Djelu' preko pola milijuna kuna. Naravno, ovi su mu blokirali tvrtku, a nakon 120 dana FINA je pokrenula stečaj zbog duga koji se popeo na 831.702 kune.

Nije to bio jedini dug 'Matkola' jer se pisalo nakon otvaranja stečaja da je dužan i Poreznoj upravi, OTP banci skoro tri milijuna kuna, Hrvatskim šumama, Tržnicama Šibenik, Zavodu za javno zdravstvo, Zelenom gradu itd. Posljednji članci objavljeni na lokalnim portalima govorili su o tome da je Skupština vjerovnika, u srpnju 2019. godine, na prijedlog stečajne upraviteljice Danek odlučila da će na bubanj otići sva imovina i to šest nekretnina, deset Matkolovih vozila, sva osnovna sredstva i tri rashladne vitrine.