U Splitu cijeli dan raspravljali o otpadu: 'Odvajanje netko sabotira iz vlastitog interesa'

Zbog poražavajućeg rezultata u odvajanju otpada, koji se u Splitu kreće tek nešto iznad dva posto, na tematskoj sjednici Gradskog vijeća oporbeni vijećnici uputili su salve kritika na račun gradske vlasti i komunalne tvrtke Čistoća. Split je trenutno znatno ispod čak i bijednog hrvatskog prosjeka od desetak posto, nalazi se na neslavnim 358. mjestu, i izvjesno je da do konca iduće godine neće dostići planiranih 50 posto, a u dramatičnom je zaostatku s reciklažnim dvorištima (u funkciji je tek jedno od planiranih sedam), te sa zelenim otocima (postavljen je manji dio od planiranih četiristotinjak. Još uvijek nema ni kompostanu ni sortirnicu otpada, ali barem se sanacija odlagališta Karepovac odvija po planu

Zamjenik gradonačelnika Splita Nino Vela objavio je da u sanaciji Karepovca obavljeno oko 95 posto radova u prvoj fazi, a trenutno se radi na uknjižbi otkupljenog zemljišta i rješavanju preduvjeta za izgradnju brtvenog sloja, sustava otplinjavanja, hidrantske mreže i ostalih predviđenih zahvata. Kompletna sanacija mogla bi biti dovršena negdje koncem 2021. godine, a svi iščekuju hoće li u dogledno vrijeme biti izgrađen Centar za gospodarenje otpadom u Lećevici: ukoliko se to ne dogodi u roku od pet do šest godina, Spolit više neće imati kamo sa svojim otpadom.

'Oni koji to naplaćuju su cementare i spalionice, njima ne odgovara odvajanje otpada. I tu dolazimo do ključa: nema puno cementara u okruženju, niti planiranih termoelektrana na Perući. Radi se o ogromnom biznisu, ne vjerujem da su vijećnici s time upoznati. To su koncepcijske priče koje se prodaju zemljama poput Hrvatske: znanstveno je dokazano da se na udaljenosti šest kilometara od dimnjaka cementare povećava opasnost od malignih i drugih oboljenja. Kada zapalite plastiku, dobijete najotrovniji spoj nakon radijacije, dioksine. Grad se pretrpava smećem, a turisti se čude našim kontejnerima, začepe nos kada kraj njega prolaze', kazao je Čikotić

Nakon gotovo šestosatne rasprave na temu otpada, splitski gradski vijećnici na stanci su pokušali usuglasiti predložene zajedničke zaključke: zadužiti gradonačelnika Andru Krstulovića Oparu da u roku od mjesec dana obavijesti što je poduzeo kako bi se omogućilo legalno zbrinjavanje građevinskog i drugog otpada - što je, kako je tportal prošlog tjedna otkrio, trenutno nemoguće i u gradu, i u cijeloj županiji. Gradonačelnik je trebao biti zadužen i da svakih 90 dana podnese izvješće o radovima na Karepovcu, kao i da 'ubrza pripremu uspostave održivog sustava gospodarenja otpadom'. Gradsko vijeće bi o svakom njegovom izvještaju trebalo raspravljati na redovitim sjednicama, a kako se one održavaju relativno rijetko, tema otpada trebala bi se do daljnjega naći na dnevnom redu ama baš svake njihove sjednice.

Predloženi zaključci nisu dobro sjeli vijećnicima stranke Pametno, koji su demonstrativno napustili sjednicu. 'Ne želimo sudjelovati u definiranju ove kamilice. Pred nas se stavljaju zaključci u kojima nema ni riječi o odgovornosti ljudi koji nisu provodili Plan gospodarenja otpadom niti ispoštovali rokove za izgradnju kompostane, reciklažnog dvorišta za građevinski otpad i drugih. Nikoga se ne poziva na odgovornost, nego se gradonačelnik poziva da radi svoj posao. Stanje s gospodarenjem otpadom je katastrofalno, ugroženi su i zdravlje i financije građana', objasnila je Marijana Puljak.

Na zahtjev Mosta u zaključke je ubačeno i upozorenje za 15 gradova i općina koji također odlažu svoj otpad na Karepovcu na zakonsku obvezu razdvajanja: ukoliko se toga ne budu pridržavali, uslijedit će im podizanje naknade. Svi zaključci na koncu su usvojeni jednoglasno, doduše bez vijećnika Pametnog, ali uz novi elektronski sustav glasovanja. Potrajalo je nekoliko minuta dok se vijećnici nisu naučili registrirati i pritisnuti jednu od tri tipke.