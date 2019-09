Bizarno: U cijeloj splitskoj županiji nema mjesta za odlaganje građevinskog otpada

Dva mjeseca nakon uhićenja vodeći ljudi splitske komunalne tvrtke Čistoća, između ostalog zbog nepropisnog odlaganja različitih vrsta otpada na gradski deponij Karepovac, drugi najveći grad u državi našao se u ozbiljnom problemu - na području Splita, ali i cijele Splitsko-dalmatinske županije, još uvijek ne postoji mjesto i način za legalno deponiranje građevinskog otpada. Nakon špice turističke sezone tradicionalno započinje doba preuređenja stanova i apartmana, a u problemu su svi: Od građana, preko komunalaca, do gradskih službi. Pojednostavljeno rečeno, svi su prisiljeni činiti prekršaje

Slični incidenti zasad su pojedinačni, ali sve češći: primijećeno je nicanje sve većeg broja divljih mikrodeponija u Splitu i okolici, ponekad i na privatnim parcelama. Njihovi vlasnici čak oklijevaju prijaviti problem jer su po zakonu dužni održavati vlastite parcele, odnosno počistiti nered koji je napravio netko drugi. Na javnim površinama ovaj otpad po prijavama gradskih službi prikuplja privatna koncesionarska tvrtka, no i ona je u problemu jer nema kamo s njime.

Prenapregnuti deponij na Karepovcu nikada nije trebao primati građevinski otpad, ali to se godinama događalo i zasad nije sigurno je li se radilo o prešutno dopuštenoj praksi ili čistom kriminalu. Nakon nedavnih uhićenja u Čistoći splitske gradske službe za tportal su neslužbeno potvrdile podatak da je upravo ova vrsta otpada razlog za to što je deponij u stvarnosti znatno veći nego što to stoji u službenim dokumentima, pa je zbog toga čak morao biti promijenjen Generalni urbanistički plan.

Sastanak u ponedjeljak

Gradsko vijeće Splita idućeg ponedjeljka održat će tematsku sjednicu upravo na temu gospodarenja otpadom i Karepovca i, kako tportal neslužbeno doznaje, do toga datuma pokušat će se pronaći rješenje. Već za ponedjeljak poslijepodne zakazan je sastanak svih zainteresiranih strana. 'Gradovi Split, Solin i Kaštela nastoje postići dogovor s tvrtkom Cemex oko lokacije napuštenog kamenoloma, gdje bi se moglo otvoriti odlagalište za ovu vrstu otpada - no i ono ne smije biti obični deponij jer se veći dio takvog otpada sortira, obrađuje i pretvara u novu sirovinu', kazao je sugovornik iz splitske gradske uprave.