Splitski gradonačelnik napokon se oglasio o aferi: Hapšenja u Čistoći nisu moja sramota

Puna tri dana nakon masovnih uhićenja u splitskoj komunalnoj tvrtki Čistoća, gdje su se po svemu sudeći događale malverzacije oko odlaganja otpada kojim su i ovo poduzeće i Grad Split navodno oštećeni za najmanje 1,65 milijuna kuna, oglasio se i gradonačelnik Andro Krstulović Opara. Kazao je da mu je najvažnije da 'sustav funkcionira'

'Ovo je neugodna priča koja nas je iznenadila. Sve što zasad znamo doznali smo iz medija, no zatražili smo službene informacije', kazao je Krstulović Opara u petak. Najavio je da će, nakon što se sastao Nadzorni odbor Čistoće, uskoro sastati i skupština ovog komunalnog poduzeća, no odbio je kazati kakve odluke će donijeti.

Tvrtku će u budućem razdoblju operativno voditi Ljubica Vrdoljak, njena dugogodišnja zaposlenica i gradska vijećnica HDZ-a, no ona neće biti formalno imenovana na funkciju direktorice umjesto Aleksića. Splitski gradonačelnik smatra da privremeni direktor Čistoći nije ni potreban.

'Mjesec i pol dana smo u postupku traženja novog direktora i čekali smo ljeto, kako novi ljudi koje uvodimo u sustav ne bi upali u poteškoće. Najvažnije je da sustav funkcionira i da građani i korisnici ni u jednom trenutku nisu osjetili probleme', smatra gradonačelnik Splita. Nije želio kazati čak ni hoće li novi direktor biti odabran putem javnog natječaja.

Zahvalio je službama koje su krenule u raščišćavanje problema u Čistoći, no odbio priznati da afera predstavlja sramotu za gradsku vlast, s obzirom da je upravo on postavio Aleksića za privremenog direktora. Dapače, sada tvrdi da je to učinio 'na prijedlog prethodnog direktora Miroslava Delića'.