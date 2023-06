U Puli privezan brod za kojeg Talijani kažu da je nepotopiv

Glas Istre javlja da je brod porinut u more 13. prosinca 2022., te da će sutra, 21. lipnja, biti otvoren za posjete građanstva bez obveze prethodne najave, od 10 do 12 sati te od 15 do 18 sati. U četvrtak, 22. lipnja, predviđeni su obilasci broda u organiziranim grupama samo za članove Zajednica Talijana (u organizaciji Talijanske Unije, uz prethodnu najavu). Brod Aurelio Visalli ostaje usidren u pulskoj luci do 24. lipnja.

'Odlučili smo skupa da ćemo stići u Pulu jer je Istra jako bitna županija u Hrvatskoj i ekonomskih, turističkih i kulturnih razloga, ali i jer je vrlo blizu Italije i jer u Istri stanuje većina pripadnika talijanske manjine u Istri, rekao je Davide Bradanini, generalni konzul Republike Italije u Rijeci.