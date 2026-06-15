U padu aviona u Missouriju poginulo jedanaest padobranaca i pilot: Obitelji su sve vidjele

Jedanaest padobranaca i pilot poginuli su u padu privatnog zrakoplova u nedjelju u Butleru u saveznoj državi Missouri, priopćio je operater zrakoplova Skydive Kansas City. Patrola autocesta savezne države Missouri priopćila je da se nesreća dogodila u blizini zračne luke Butler Memorial, oko 100 kilometara južno od Kansas Cityja

"Tragično, svih 12 osoba u zrakoplovu poginulo je u nesreći", priopćila je padobranska tvrtka. Imena uključenih neće biti objavljena dok se ne obavijesti sva najbliža rodbina, priopćila je tvrtka. Dodali su da blisko surađuju s lokalnim vlastima, Federalnom upravom za zrakoplovstvo i Nacionalnim odborom za sigurnost prometa. Dennis Jacobs, vršitelj dužnosti upravitelja zračne luke i direktor za upravljanje u hitnim situacijama okruga Bates, rekao je za Reuters da je jednomotorni turbopropelerski zrakoplov poletio oko 11.20 sati po lokalnom vremenu, ali nije uspio dobiti potrebnu visinu. Potom je naglo skrenuo ulijevo i srušio se oko 274 metra od piste.

Obitelji padobranaca svjedočile nesreći NTSB je identificirao zrakoplov kao Pacific Aerospace 750XL. "Ovo nije komercijalni zrakoplov koji se srušio, to je lokalni zrakoplov koji je poletio s naše lokalne zračne luke", rekao je šerif okruga Bates Chad Anderson. "Čini se da je riječ o nesretnom slučaju", dodao je na konferenciji za novinare. Članovi obitelji žrtava svjedočili su nesreći, rekao je Anderson.