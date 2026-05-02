U Mrežnici pronađeno ljudsko tijelo: Oglasila se policija

Kako su priopčili iz Policijske uprave karlovačke, jučer ujutro, 1. svibnja, policijski službenici Policijske postaje Duga Resa u rijeci Mrežnici na području općine Generalski Stol, uočili su mrtvo tijelo nepoznate osobe koje su izvukli na obalu.

Na mjestu događaja proveden je očevid.

'S ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja slijedi daljnje kriminalističko istraživanje te obdukcija radi utvrđivanja točnog uzroka smrti i identiteta osobe', ističu iz policije.