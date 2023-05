U Lici su sve ceste prohodne osim kosinjskih, rijeka Lika i dalje polako raste

Kako je Hini rekla voditeljica ličko-senjske ispostave Hrvatskih voda Lidija Pernar tijekom dana se očekuje daljnji pad dotoka rijeke Like što će dodatno usporiti porast vodostaja u Kosinju. Po prognozama je tijekom dana određena količina novih oborina moguća u višim predjelima sliva, dok se u nižim predjelima ne očekuju nove oborine.

“Ako na Velebitu ovih dana više ne bude obilnih oborina doći će do daljnjeg pada dotoka rijeke Like u akumulaciju Kruščica, a samim time i do smanjenja prelijevanja prema Lipovom polju pa i do stagnacije vodostaja na Selištu, odnosno u Kosinju, gdje se taj vodomjer nalazi” rekla je Pernar i s podatkom o protoku vode ilustrirala koliko se stanje primirilo.