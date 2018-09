U Kamanju 80 SDP-ovaca brusi strategiju za uklanjanje Davora Bernardića s čela SDP-a

Oko 80 članova SDP-a trebalo bi se okupiti u 16 sati u Kamanju kako bi raspravili o stanju u toj stranci nakon što je Statutarna komisija potvrdila srpanjsku odluku Glavnog odbora o suspenziji četvorice članova Predsjedništva SDP-a

'Smatramo da je odluka Statutarne komisije duboko pogrešna i tražimo odlazak njezinih članova. Ostala je klika ljudi koji brane ono što većina traži, a to je da se rješenje potraži na novim unutarstranačkim izborima. Nastavit ćemo djelovati unutar stranke. Sve više članova i organizacija nam se pridružuje, dakle ne radi se o šačici pobunjenika koji se bore za svoje fotelje', poručio je novinarima na Markovu trgu Mihael Zmajlović.

Dao je do znanja da ne namjerava otići iz stranke, a to je ranije istoga dana poručio i Peđa Grbin.

'Nastavit ću raditi svoj posao na način na koji sam to činio i do sada. Ukazivat ću na ono što ne valja u državi i u stranci, davat ću svoje prijedloge kako to popraviti i biti glasan kada to budem činio. Odustajati ili otići iz SDP-a sada kada je teško neću, jer na to nemam nikakvo pravo. Upravo suprotno: sada je vrijeme kada treba pozvati sve one koji se žele boriti za bolju i pravedniju Hrvatsku, a ne vlastite pozicije, da nam se pridruže, da prvo popravimo SDP, a onda i državu!', napisao je Grbin na Facebooku.