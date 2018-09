Pobunjenici uvjereni da im Bernardić ne može ništa, a evo kakav mu odgovor spremaju

Najmanje 50 SDP-ovaca trebalo bi se u petak poslijepodne okupiti u Kamanju u Karlovačkoj županiji. Radi se uglavnom o potpisnicima pisma kojim se traži odlazak Davora Bernardića, a koji bi trebali promozgati što dalje nakon formalne odluke o suspenziji Grbina, Hajdaša Dončića, Zmajlovića i Babića

Jučer formalno suspendirana četvorka danas je dala do znanja da ne odustaje od traženja Bernardićeva odlaska.

'Smatramo da je odluka Statutarne komisije duboko pogrešna i tražimo odlazak njezinih članova. Ostala je klika ljudi koji brane ono što većina traži, a to je da se rješenje potraži na novim unutarstranačkim izborima. Nastavit ćemo djelovati unutar stranke. Sve više članova i organizacija nam se pridružuje, dakle ne radi se o šačici pobunjenika koji se bore za svoje fotelje', poručio je novinarima na Markovu trgu Mihael Zmajlović.

Dao je do znanja da ne namjerava otići iz stranke, a to je ranije jutros poručio i Peđa Grbin. 'Nastavit ću raditi svoj posao na način na koji sam to činio i do sada. Ukazivat ću na ono što ne valja u državi i u stranci, davat ću svoje prijedloge kako to popraviti i biti glasan kada to budem činio. Odustajati ili otići iz SDP-a sada kada je teško neću, jer na to nemam nikakvo pravo. Upravo suprotno: sada je vrijeme kada treba pozvati sve one koji se žele boriti za bolju i pravedniju Hrvatsku, a ne vlastite pozicije, da nam se pridruže, da prvo popravimo SDP, a onda i državu!', napisao je Grbin na Facebooku.

'Ne može nas ugroziti klika Davora Bernardića. Naš brod plovi dalje. Mnogi me zovu i pitaju me što će sad biti sa mnom. Ali što se meni sad može dogoditi? Ništa. Prema mojoj procjeni, Bernardić me ne može smijeniti s mjesta potpredsjednika Sabora jer nema većinu u Klubu zastupnika SDP-a. Tako da se meni ništa ne događa, a Bernardić samo sebi radi cirkus', poručio je pak za portal zagorje.com Siniša Hajdaš Dončić.