U Hrvatskoj raste broj zaraženih covidom, u tjedan dana 42 smrtna slučaja

U zadnja tri tjedna raste broj novooboljelih, no situacija nije dramatična kao prije dvije godine, izjavio je Hini epidemiolog Bernard Kaić. U Hrvatskoj trenutno cirkulira više podvarijanti omikron varijante virusa, slično kao i u drugim zemljama EU. Kaić ističe kako nema dokaza da je ijedna od tih novih podvarijanti posebno opasna.

No, vrlo su zarazne pa su u Hrvatskoj od 5. do 11. prosinca zabilježena 443 nova slučaja oboljleih, u bolnici je 481 zaražena osoba, a 12 ih je na respiratoru. Najviše zaraženih ima Grad Zagreb (134), Primorsko-goranska (98) i Osječko-baranjska županija (65). Najbolje je stanje u Ličko-senjskoj županiji gdje je evidentiran samo jedan zaraženi. Među preminulima, u razdoblju od 5. do 11. prosinca, prevladavaju starije osobe u 70-im i 80-im godinama. Najmlađa osoba koja je podlegla simptomima covida bio je muškarac 1961. godište, a umro je u pulskoj općoj bolnici.