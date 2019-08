'U Hrvatskoj ne vlada protusrpska atmosfera, već stav 'nije strašno ako tu i tamo neki Srbin dobije po glavi'. Jedna stvar puno je ozbiljnija od Vučićevih zapaljivih izjava'

Nova naelektrizirana epizoda u hrvatsko-srpskim odnosima razgolićuje, osim samih međudržavnih odnosa, još dva pitanja: Što Milorad Pupovac i dalje radi kao koalicijski partner u Vladi, za čijeg se mandata, kako kaže, rađaju 'mračne ideje' i Hrvatska postaje 'faktor nestabilnosti' te tko će se u jeku kampanje za predsjedničke izbore okoristiti ovom situacijom. Na ova otvorena pitanja odgovor je za tportal ponudio politički analitičar Žarko Puhovski, osvrnuvši se na dvostruke kriterije Milorada Pupovca i naglasivši da u Hrvatskoj ne vlada protusrpska atmosfera

Nasuprot tome imamo ideologijske interpretacije, 'od šutnje predsjednice države do desnih portala koji pronalaze kakvi su sve četnici bili u tom kafiću u kojem se dogodio napad. Oni već unaprijed ublažavaju napade', smatra Puhovski. No usmjerava pažnju na Milorada Pupovca i kaže da je nakon napada u Uzdolju rekao 'dvije besmislice'.

Pupovac potom uzima u ruke kartu međunarodnih institucija pa zaziva reakciju europskih institucija i UN-a. 'No ta je karta potpuno promašena jer pokraj Mađarske, Slovačke, Italije, Poljske, ali i Njemačke, Hrvatska ne može doći na dnevni red kao članica EU-a koja posebno oštećuje ljudska prava. Hrvatska se ne može kvalificirati u prvu ligu prekršitelja ljudskih prava jer je konkurencija jako oštra u posljednje vrijeme. Fantazije su to da će se pojaviti neki birokrat iz Bruxellesa ili Strasbourga i reći: no, no', smatra Puhovski.

Na pitanje je li licemjerno to da Pupovac i dalje podupire vlast, i zašto to radi, Puhovski odgovara kako se za takvo nešto može ponuditi jedino smisleno objašnjenje: 'Pupovac se ponaša smisleno jedino pod pretpostavkom da je u krajnjoj iznudi i da je zaključio da je sve drugo puno gore od ovog. Meni se čini da nije tako, no to bi bilo jedino opravdanje za njegove postupke i činjenicu da i dalje podupire Vladu', napominje.