Pupovac stigao u Uzdolje kod Knina: To se nije događalo ni u najtežim poratnim vremenima

Saborski zastupnik i predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac stigao je u Uzdolje kraj Knina gdje su maskirani napadači upali u kafić i ozlijedili pet osoba, među kojima i devetogodišnje dijete. Zajedno s Borisom Miloševićem razgovarao je s mještanima mjesta, kao i vlasnicima kafića

'Nakon ovoga ćemo ići još u Đevrske i to je to. Sutra ćemo govoriti o atmosferi kao podlozi za ovaj događaj. Ovo su siromašne sredine. Ljudi ne žive lako, kao što se inače ne živi lako u Hrvatskoj. Ovi ljudi žive skromno i znamo da im je potrebna pomoć. I to ćemo i napraviti', dodao je Pupovac.