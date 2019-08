U Dalmaciji vedri i oblači, nema ni kuće ni stana, obožava Mišu: Popričali smo s Antom Sanaderom, novim političkim tajnikom HDZ-a

Novi politički tajnik HDZ-a Ante Sanader (59) uskočio je u fotelju Lovre Kuščevića jednoglasnom odlukom stranačkog vrha, na prijedlog Andreja Plenkovića, u osjetljivom periodu priprema za predsjedničke, a potom i parlamentarne izbore. Bivši gradonačelnik Kaštela (dva mandata), splitsko- dalmatinski župan (dva mandata) i saborski zastupnik (dva mandata) kurtoazno kaže da će sve svoje sposobnosti i iskustvo staviti u službu stranke, a na pitanje tportala priznaje da za razliku od svog prethodnika u kući ne drži sliku Ante Pavelića

Sanadera smo u samom startu priupitali ima li smisla čačkati po njegovoj imovinskoj kartici, s obzirom na iskustva s Kuščevićem, na što je odgovorio vrlo precizno:

'Samo izvolite. Što bi radili istraživački novinari ako ne bi ispitivali imovinu političara?'.

U njegovoj osobnoj kartici nema spektakularnih upisa, dapače, nema čak ni kuće ili stana, a on pojašnjava da još uvijek živi u roditeljskom domu. Doduše, upisano je nešto nekretnina: tri oranice na širem području Ploča kojima je suvlasnica njegova supruga Tonina, stečene nasljedstvom, te dva komada zemljišta u Kaštelima koje je on kupio, kako se navodi, bankovnim kreditom. Upravo na ovu akviziciju mediji su svojedobno upozoravani od grupe anonimnih osoba, koje su tvrdile da se radi o dvojbenim poslovima povezanim s prodajom vrijednog zemljišta nekadašnjeg 'Jugovinila' i Željezare u Kaštelima. Sanadera i grupu kaštelanskih HDZ-ovaca optuživalo se za nezakonito stjecanje nekretnina uz pomoć jedne osobe iz tamošnjeg katastra, a slučaj je dospio i do Povjerenstva za sukob interesa. Ono je ipak provelo istragu i utvrdilo da nema ništa sporno.