HDZ donio tri važne odluke

Andrej Plenković, šef HDZ-a i premijer RH, nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke potvrdio je da su spomenuta tijela podržala prijedlog da Dubravka Šuica postane članica Europske komisije kao i da Ante Sanader postane politički tajnik stranke i na tom mjestu zamijeni Lovru Kuščevića. Također je donesena, kako je rekao, konsenzualna odluka o potpori Kolindi Grabar Kitarović u predsjedničkoj kandidaturi

Što se tiče Lovre Kuščevića i moguće štete koju bi on mogao učiniti HDZ-u uoči predsjedničkih izbora, Plenković je podsjetio da je Kuščević podnio ostavku i na ministarsku poziciju, kao i na sve stranačke pozicije.

Na pitanje o ponovnim medijskim napisima kako je srpski predsjednik Aleksandar Vučić od Grabar Kitarović tražio da ne koristi izraz 'velikosrpska agresija', a on se zauzvrat trebao pozabaviti nestalima Plenković je kazao kako ne zna za taj razgovor.

Upitan hoće li Ivan Anušić voditi izborni stožer aktualne predsjednice naveo je kao je to njena odluka, ali da je Anušić pripravan za to mjesto.

Govoreći o Dubravki Šuici i njenoj kandidaturi za Europskou komisiji kao i portfelju kojeg bi mogla dobiti naveo je da novoizabrana šefica EK Ursula von der Leyen, kojoj mandat počinje 1. studenog, nije slučajno u Zagreb došla nakon što je izabrana.

'Von der Leyen je za predsjednicu EK izabrana zahvaljujući i Hrvatskoj. To je bitno i nije slučajno došla u Zagreb nakon što je izabrana. Kada zemlje kandidiraju onda obavljaju formalne i neformalne konzultacije. Išli smo da naš odabir bude na zadovoljstvo Hrvatske i šefice EK. Što se tiče portfelja tu vodimo razgovore u diskreciji i dopuštamo Ursuli da njen ustroj i podjela portelja omogući homogen rad tog tijela. Mi znamo što su naše ambicije i kada dođemo do toga za dva do tri tjedna i javnost će biti upoznata', kazao je Plenković.