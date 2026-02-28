Stižu prve snimke: Pogledajte slavlje na ulicama Teherana

Prema izvješćima stranih medija, u Iranu su djelomično zabilježene proslave u nekim dijelovima Teherana nakon vijesti o smrti ajatolaha Alija Hameneija.

Videi koji se dijele na društvenim mrežama pokazuju ljude kako izlaze na ulice i slave, uz povike i odjeke slavlja.

Jedan sugovornik izjavio je za Guardian: ‘Svi su ljudi izašli na ulice i slave. Iz cijelog grada čuju se vriska, povici i slavlje. Ovo je vrlo emotivan trenutak.’