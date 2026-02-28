smrt ajatolaha

Stižu prve snimke: Pogledajte slavlje na ulicama Teherana

M. Šurina

28.02.2026 u 23:33

Slavlje na ulicama Teherana
Slavlje na ulicama Teherana
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke slavlja Iranaca na ulicama Teherana, nakon što se pojavila informacija da je iranski vrhovni vođa Ali Hamenei mrtav

Prema izvješćima stranih medija, u Iranu su djelomično zabilježene proslave u nekim dijelovima Teherana nakon vijesti o smrti ajatolaha Alija Hameneija.

Videi koji se dijele na društvenim mrežama pokazuju ljude kako izlaze na ulice i slave, uz povike i odjeke slavlja.

Jedan sugovornik izjavio je za Guardian: ‘Svi su ljudi izašli na ulice i slave. Iz cijelog grada čuju se vriska, povici i slavlje. Ovo je vrlo emotivan trenutak.’

‘Rat koji je za mene počeo 2019. – a u koji sam se izravno uključio 2022. – sada dobivamo. Osvetili smo krv naših prijatelja.’, rekao je za Guardian.

