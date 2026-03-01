Regija tone u kaos, Teheran uzvraća raketnim napadima

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei ubijen je u subotu u izraelsko-američkom napadu na Iran, dok regija tone u kaos, a Teheran uzvraća raketnim napadima na Izrael i zemlje Perzijskog zaljeva.

"Hamnei, jedan od najzlobnijih ljudi u povijesti, mrtav je", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social. Ranije je izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio da "postoje mnogi znakovi da tog tiranina više nema". Prema izraelskoj televiziji, na njegovu rezidenciju bačeno je trideset bombi. "Njegovom smrću, Islamska Republika je efektivno završila i uskoro će biti poslana u ropotarnicu povijesti", napisao je an X-u Reza Pahlavi, sin svrgnutog šaha Muhameda Reze Pahlavija. Izraelska vojska također je objavila da je sedam visokih iranskih dužnosnika ubijeno u napadima, uključujući šefa Revolucionarne garde Mohammada Pakpoura i Alija Šamkhanija, savjetnika vrhovnog vođe.

Sjedinjene Države i Izrael otvoreno teže promjeni režima u Iranu, a i Trump i Netanyahu pozivaju Irance "da svrgnu režim". U subotu navečer nakon vijesti o Hameneijevoj smrti u nekoliko teheranskih četvrti počelo se slaviti, kažu svjedoci. Iranski Crveni polumjesec izvijestio je o više od 200 mrtvih, a dvije trećine pokrajina u zemlji "bile su zahvaćene napadima". Prema novinskoj agenciji Fars, eksplozije su pogodile Isfahan (središnji Iran), sveti grad Kom (središnji Iran), Karadž, zapadno od Teherana, kao i Kermanšah (zapadni Iran) i Širaz (južni Iran). Iransko pravosuđe izvijestilo je o najmanje 108 mrtvih u djevojačkoj školi. Strane agencije nisu imale pristup školi i nisu mogle potvrditi ovaj broj mrtvih. Sva sveučilišta su zatvorena do daljnjega, javila je službena novinska agencija IRNA. Iran je također Europskoj uniji najavio "de facto" zatvaranje strateški važnog Hormuškog tjesnaca. Vođa iranskog Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Ali Laridžani izjavio je da će Teheran podučiti Sjedinjene Države i Izrael "nezaboravnoj lekciji". Američki državni tajnik Marco Rubio otkazao je u ponedjeljak planirano putovanje u Izrael. Regija u krizi Nijedna zemlja u regiji u kojoj Sjedinjene Države imaju vojne baze nije bila pošteđena iranske odmazde. "Rakete i dronovi Revolucionarne garde (ideološke vojske Islamske Republike Iran) pogodili su sjedište Pete flote američke mornarice u Bahreinu, kao i druge američke baze" u Zaljevu, prema objavi novinske agencije Tasnim. Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) objavilo je da je "šteta na američkim lokacijama minimalna i da nije utjecala na operacije", niti je uzrokovala žrtve. Ujedinjeni Arapski Emirati UAE tvrdi da su ih Iranci napali sa 137 raketa i 209 dronova. Dva svjedoka rekla su za AFP da su čula eksploziju i vidjela stup dima kako se diže s umjetnog otoka palmi u Dubaiju. Četiri su osobe ozlijeđene, prema vlastima.

"Ostaci projektila koji su pali u stambeno područje" Abu Dabija "rezultirali su smrću civila azijske nacionalnosti", objavilo je ministarstvo obrane. Stanovnici su za AFP rekli da su čuli nekoliko eksplozija u glavnom gradu Emirata. Ministarstvo je objavilo da je presrelo drugi val iranskih projektila. Bahrein Centar u sjedištu američke Pete flote pogođen je "raketnim napadom", objavio je bahreinski nacionalni komunikacijski centar. Nekoliko stambenih zgrada u Manami je bilo metom, a stanovnici su evakuirani, objavilo je ministarstvo unutarnjih poslova. Škole i sveučilišta prešli su na nastavu na daljinu do daljnjega. Američko veleposlanstvo je zatvoreno. Katar Nekoliko eksplozija čulo se iznad središnje Dohe i u blizini zračne baze Al-Udeid, najveće američke vojne baze u regiji. Osam osoba je ozlijeđeno, jedna teško, u iranskim napadima u Kataru, rekao je jedan diplomat za AFP.

Kuvajt Sustavi protuzračne obrane presreli su iranske dolazne rakete u zračnom prostoru, kazao je načelnik stožera kuvajtske vojske. Jedna raketa prouzročila je "značajnu štetu" na pisti baze u kojoj se nalazi talijansko vojno osoblje. Nije bilo prijavljenih ozljeda, ali šteta je bila znatna. Dron je također pogodio međunarodnu zračnu luku Kuvajt, uzrokujući nekoliko lakših ozljeda. Saudijska Arabija U Rijadu se čulo nekoliko eksplozija. Nema dostupnih podataka o žrtvama. Libanon Izrael je objavio da je ciljao položaje proiranskog Hezbolaha u južnom Libanonu, kao što je redovito činio posljednjih tjedana. Sjedinjene Države pozivaju svoje građane da napuste zemlju. Jordan Vojska tvrdi da je od subote ujutro presrela 13 balističkih raketa. Američko veleposlanstvo u Amanu savjetuje svom osoblju i građanima da se sklone. Irak Dva zračna napada usmjerena su na vojnu bazu Džurf al-Sakher, prema vlastima i drugim izvorima na terenu. U njoj se nalaze Narodne mobilizacijske snage (PMF), mreža bivših paravojnih jedinica integriranih u redovnu vojsku, kao i moćna proiranska oružana skupina Kataib Hezbolah. Američka zračna obrana bila je angažirana protiv dronova iznad Erbila. Izrael u izvanrednom stanju Tijekom dana, "otprilike 200 borbenih zrakoplova (...) izvelo je masovan napad na raketne i obrambene sustave iranskog terorističkog režima u zapadnom i središnjem Iranu", objavila je izraelska vojska, u kojoj se tvrdi da je to bio "najveći zračni napad u povijesti izraelskih zračnih snaga". Pogođeno je oko 500 ciljeva. Zajednički američko-izraelski napad na Iran trajat će "koliko god bude potrebno", izjavio je premijer Benjamin Netanyahu. Izrael je proglasio posebno izvanredno stanje. Izraelska vojska objavila je da su u Izraelu nakon iranskih raketnih napada zabilježene "višestruke točke udara".

