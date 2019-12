Tvrdoglava igračica iz sjene koja voli Milanovićevu aroganciju nije ga poštedjela afera: Tko je Sanja Musić Milanović

U kampanju za predsjednika države ušao je s njenim potpisom i to je navodno bio revolucionarni pomak, jer unatoč tome što je Sanja Musić Milanović uvijek čvrsto stajala uz svog supruga, nije dopuštala da se njeno ime vezuje uz SDP. Paradoksalno, to je učinila uoči bitke nakon koje će, ako uspije u njoj, Zoran Milanović iz stranke morati - izaći

'Potpisa ima dovoljno, ali sada, kada je i Sanjin ovdje, kandidatura je potvrđena! Hvala svima!' objavio je predsjednički kandidat na početku kampanje. U dosadašnjem dijelu njegova supruga mahom je stajala uz njega na pozornici, no nije zabilježeno to da je progovorila - no postane li prva dama, ponašat će se potpuno suprotno, barem ako je suditi po iskustvu iz Milanovićeva premijerskog mandata. Tada je demonstrirala da snažno želi razvijati vlastitu karijeru i čak dogurala do neslužbene titule 'vladarice hrvatskog zdravstvenog sustava', sa svim prednostima - ali i aferama - koje to donosi.

'Ova je nagrada veliko priznanje našem višegodišnjem radu i uloženim naporima da svakom djetetu u Hrvatskoj omogućimo jednake uvjete za zdrav rast i razvoj te redovitu tjelesnu aktivnost', kazala je tada Musić Milanović. Projekt njenog tima osmišljen je kako bi pomogao očuvati prirodni pokret i naviku redovite tjelesne aktivnosti, s kojom su djeca krenula u školu, u uvjetima u kojima ne postoji prostor namijenjen za provedbu tjelesne aktivnosti, odnosno u školama bez dvorane. Godine 2015. osigurana su sredstva za kupnju čak 120 poligona za tjelesnu aktivnost djece za sve matične osnovne škole koje nemaju sportske dvorane.

'Mislim da se kod nas hvataju krivine. Ljudi se premalo trude, ne ulažu u posao više nego što je minimalno potrebno. Nema entuzijazma, vlada osjećaj apatije, svi misle da će im biti isto radili ili ne radili s voljom. Ljudi odrađuju, a ne rade sa žarom i srcem. Svi koji su postigli nešto automatski su sumnjivi', kazala je supruga predsjedničkog kandidata u opsežnom biografskom intervjuu Jutarnjem listu još 2011. godine. Tada je opisala i dio obiteljske svakodnevice:

'Osobe od riječi na koje se može osloniti'

'Možda sam zaslužna za to što u našoj obitelji postoji svijest o očuvanju zdravlja. Moj stariji sin aktivno se bavi sportom, počeo je s tri i pol godine s gimnastikom, a onda je krenuo na nogomet i trenira punih sedam godina. I mlađi sin ide na gimnastiku. Kod nas u kući ne piju se sokovi, samo voda; Jakov me zna zamoliti da kupim neki sok jer mu dolaze prijatelji i sram ga je što nikad doma nemamo sokova ili grickalica. No ja doista ne potičem kulturu grickanja i sport je u obitelji izuzetno važan. Doduše, iako se od aerobnih vježbi godinama bavim jedino trčanjem za djecom, nastojim više puta tjedno prije posla vježbati pilates. Zoran, kada god može, trči u Maksimiru ili na savskom nasipu ili ide biciklom na Sljeme. On inzistira na trenucima osame, koje mu ne smijemo ni pokušati oduzeti. ‘Pusti me da dođem k sebi’, kaže. To je njegov ritual, način na koji se vraća u normalu nakon napornog tjedna, sukoba, susreta s milijun ljudi... Ako djeca požele u nedjelju ići u Maksimir, to dolazi u obzir tek nakon što se on vrati kući. Ritual ne vrijedi ako se ne provodi od početka do kraja. Mora se vratiti i onda možemo svi zajedno ponovno ići u Maksimir', kazala je Musić Milanović.