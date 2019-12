[FOTO/VIDEO] Milanović na skupu u Boćarskom domu u Zagrebu: HDZ nam ubija volju za životom radeći samo za sebe

Predsjednički kandidat Zoran Milanović održao je govor na predizbornom skupu u Boćarskom domu u Zagrebu u nedjelju.

Naveo je i da je demografija je toliko haban izraz koja se svodi na nekoliko riječ - na vlast koja ih neće ostaviti. 'To je najbolja mjera. Spremni su u životu u kojem su lišeni za neke dobara jer vide mogućnost da njihova djeca imaju bolju budućnost i ostaju', kazao je Milanović

Milanović je poručio da će okupljati najbolje i da će pobijediti jer su bolji, čovječniji i strpljiviji. 'To su tri razloga. Četvrti je umjerenost', kazao je.

'Vrijeme rađanja, vrijeme umiranje, vrijeme sadnje, vrijeme žetnje, vrijeme rata i mira. Ratovi su gotovu. Kraj trgovanja mržnjom. Idemo u borbu u civiliziran mir. Idemo u rat za ono što smo izgubili u privatizaciji', naveo je Milanović dodavši da to srce ispod plavih bluza, radničkih bluza i dalje kuca.

'To je govorio Konfucije, to je pisao Kant...to je jedini ispravni put, bez obzira jesi li lijevo ili desno. Mi imamo dovoljno mudrosti u našoj baštini i kulturi. Ali neke stvari su univerzalne. Moramo biti čovječni, racionalni, no moramo gledati naše interese', kazao je predsjednički kandidat SDP-a.

Više od 600 tisuća ljudi prošlo je kroz Hrvatsku prije četiri godine i kaže da je to prošlo bez ikakve štete za nas. 'Tada smo bili čovječni', naveo je Milanović.

Dovoljno nas je da napravimo od Hrvatske mjesto gdje možemo živjeti. HDZ nam ubija volju za životom radeći samo za sebe, naglasio je.