Tusk sazvao izvanredni summit nakon što je u Londonu ponovno odbijen sporazum o razdruživanju

Predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk sazvao je summit čelnika zemalja članica EU-a za 10. travnja nakon što je britanski parlament i treći put odbio potvrditi sporazum o razdruživanju.

Čelnici 27 zemalja članica prošli tjedan su na summitu odobrili odgodu izlaska Velike Britanije iz EU-a za 22. svibnja pod uvjetom da sporazum o razdruživanju bude potvrđen do danas, 29. ožujka, dana kada je prvotno planiran izlazak.

S obzirom da je sporazum odbijen sada otpada 22. svibnja kao datum izlaska Velike Britanije i odgoda vrijedi do 12. travnja do kada Velika Britanija mora odlučiti što će dalje poduzeti u vezi s brexitom.

Može se odlučiti da 12. travnja izađe bez sporazuma ili zatražiti dulju odgodu, ali u tom slučaju mora provesti izbore za Europski parlament.

Britanski parlament u petak je treći puta odbio sporazum o brexitu koji je premijerka Theresa May postigla s EU-om, i to s 344 glasa protiv i 286 glasova za. Posljedice ove odluke bit će "teške", rekla je May nakon glasanja.