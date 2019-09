Turudić tvrdi da nije bježao od policije, a o izbjegavanju poziva na sud kaže: Nisam ih nikad dobio

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić pravomoćno je oslobođen krivnje za prebrzu vožnju u Virovitici. Sudac Petar Bajan oslobodio ga je krivnje jer nema dokaza da je baš on počinio taj prekršaj. Turudić je danas novinarima ponovio da na bjelovarskoj obilaznici nije bježao policiji te ustvrdio kako nije vidio vozilo policijskog presretača

'Nisu mi policajci ništa govorili zašto se nisam zaustavio. Da je to istina, pa što je teži prekršaj nego prebrza vožnja', rekao je Turudić, javlja Jutarnji list.

Na tvrdnju novinarke znači li to da policajac laže, Turudić je odgovorio da on nije rekao da policajac laže. 'Kad sam to rekao? Nikad neću reći da policajac laže', poručio je.

Objasnio je i zašto se nije nikada odazvao na ročište.