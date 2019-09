Sudac Turudić od kazne se izvukao zbog ove rupe u zakonu. Prometni stručnjak poručio: Iako je sve po zakonu, to je sramota

Ako ste napravili prometni prekršaj, prošli na crveno svjetlo na semaforu ili prebrzo vozili, a niste direktno ulovljeni na djelu, već vas je snimila jedna od kamera na našim prometnicama, mogli biste proći u potpunosti bez kazne, baš kao što se to dogodilo predsjedniku Županijskog suda u Zagrebu Ivanu Turudiću

Dakle, zakon ne predviđa da se automatski kažnjava vlasnika vozila, nego vlasnik vozila mora dostaviti policiji podatke o vozaču. Ako ste to bili vi, onda prijavljujete sami sebe.

Postoji rupa u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama , koji je nedavno mijenjan, no nije mijenjana i rupa iz članka 229 . Naime, ako je vaš prometni prekršaj ovjekovječen kamerom, na kućnu adresu će vam kao vlasniku vozila iz policije stići obavijest o počinjenom prekršaju te obrazac u kojem morate navesti tko je vozio vozilo u trenutku počinjenja prekršaja.

Ako ste posudili automobil susjedu i on napravi prekršaj, onda biste policiji trebali navesti ime i prezime osobe koja ga je vozila te OIB i adresu stanovanja. Ako pak ne želite prijaviti policiji svoje bližnje ili samog sebe, za to se pobrinuo članak 229. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Prema tom članku, vlasnik vozila dužan je dati vjerodostojan dokaz o osobi koja je upravljala vozilom u vrijeme počinjenja prekršaja. Ako to ne učini, kaznit će se kaznom koja je prije izmjena zakona iznosila dvije do pet tisuća kuna, a od 1. kolovoza ove godine od pet do 15 tisuća kuna. Vjerodostojan dokaz znači tek da navedete tko je vozio automobil. Hoćete li biti iskreni ili ne, više nije važno.