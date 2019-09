Šef Županijskog suda u Zagrebu kažnjen zbog prebrze vožnje

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić pravomoćno je kažnjen s tisuću kuna zbog prebrze vožnje sjevernom bjelovarskom obilaznicom. No, zanimljivije od toga bilo je njegovo postupanje nakon što ga je policijski presretač pokušao zaustaviti

Tom prilikom utvrđen je identitet vozača i dana mu je mogućnost da pregleda videosnimku. No, on je to odbio pa mu je uručen obvezni prekršajni nalog.



Na prekršajni odjel Općinskog suda u Bjelovaru pozivan je četiri puta, ali niti jednom se nije odazvao. U tri slučaja pozive na ročište uopće nije preuzeo, a jednom je primio, ali se nije odazvao.