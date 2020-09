Turudić bez rukavica: Nisam spavao u svilenim pidžamama kao Milanović

Predsjednik Zoran Milanović ni danas nije štedio suca Ivana Turudića, koji ga je naljutio kad mu je prije nekoliko dana rekao da se u Hrvatskoj ne hapsi, već uhićuje. Milanović je poručio da mu Turudić dijeli lekcije u pauzama od kartaških seansi po gradu

''Tamo se dolazilo na poziv, to su bila prigodna druženja – Martinje, Stara godina, Božić. Uvijek sam išao na poziv svog prijatelja, tamburaša, mislio sam da je to Klub Slavonaca. Nisam znao da je to Kovačevićev klub'', rekao je Turudić za i odbacio da je tamo bio znajući za mjere. ''Što sam ja trebao ići tamo drukati?'' uzvraća i podsjeća da je sudačka dužnost stalna, a predsjednička nije. '

Na inzistiranje predsjednika da je premijer morao znati za izjavu, Turudić je rekao da postoji trodioba vlasti.

''To nije moj stav, to je abeceda demokracije, predsjednik nije savladao abecedu demokracije, a mene proziva za loše ocjene. Završavam diskusiju s njim. Je li pročitao ijednu moju presudu? Ne vjerujem, prelijen je. Nisam spavao u svilenim pidžamama kao on, radio sam dok sam studirao. Već sam 30 godina sudac'', rekao je odgovarajući na Milanovićeve prozivke da je bio loš student. ''Kakav je to rječnik? Ima toliko bahatosti, osjećaja nadzemaljske važnosti da je to zapanjujuće'', zaključio je Turudić o predsjedniku Milanoviću, prenosi Dnevnik.hr.