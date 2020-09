Plenković o Milanovićevim prozivkama: Jasna je razlika tko se kako ponaša kao premijer. Ja ne želim znati što radi Uskok!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković odgovorio je na prozivanje Zorana Milanovića, predsjednika RH koji je rekao da su premijer i ministar unutarnjih poslova znali za istragu u aferi Janaf

Plenković se ogradio rekavši da nije slušao i gledao Milanovićevu izjavu te da komentira na temelju 'blic pogledanih izjava' objavljenih u medijima.

'Jako je znakovita rečenica: 'Ja sam bio premijer i sve znam.' To je za hrvatsku javnost kapitalna informacija, da nije svejedno tko je na čelu Vlade. To može biti netko koga zanima što radi DORH, policija i USKOK i želi detaljno znati što se događa u kojoj istrazi. Mene to ne zanima. Politika mene, kao predsjednika Vlade i HDZ-a, je da uopće ne želim znati čime se bavi USKOK i policija i to je borba protiv korupcije. Niti znati niti utjecati. Ako je to zaista izgovorio, onda je to krucijalno za javnost, da znamo kako se tko ponašao kao predsjednik Vlade', rekao je Plenković.