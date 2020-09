Milanović: Nisam nervozan, bijesan sam! Ako nisi ulovio lava na puškometu, imamo očerupanu kokoš

Predsjednik Zoran Milanović opet se osvrnuo na aferu Janaf, ne odustajući od teze da premijer mora znati tko je na meti istrage ako su u pitanju velike državne tvrtke. Kritizirao je i dugotrajnu istragu. 'Ako nisi ulovio lava na puškometu, na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Lava preskočiš jedino ako ideš prema King Kongu. A toga nije bilo... Ovo je bio King Kong - imaš dva milijuna kuna jednog poduzetnika, znao si što se događa i nisi ga uhitio', rekao je Milanović

Predsjednik poručuje da ima dobre namjere i da je spreman pomoći.

'Htio sam mu pomoći, najiskrenije. Nisam nervozan nego zabrinut. Ovo je užasno ozbiljan skandal. Njega je netko doveo u užasno nezgodnu situaciju, sada mi je to potpuno jasno, jer ga o tome nisu obavijesti. Da jesu, nema šanse da bi imenovao Dragana Kovačevića na još jedan mandat. Ja mogu misliti o Plenkoviću i on o meni ovo ili ono, ali nema šanse da bi to napravio', rekao je Milanović.

'Premijer mora znati, on nije brifiran i to je skandal. On mora znati, netko mora voditi državu, inače odustanimo od države. Ne govorim protiv njega, a on govori sitne frazice da sam ja nervozan. Ne, nisam nervozan, ljut sam', rekao je Milanović komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića da on nije bio informiran o aferi Janaf. Predsjednik je napomenuo da premijer neke stvari mora znati i stoga što u protivnom u ovoj zemlji nema odgovorne osobe. 'Tko to treba biti? Policija?', zapitao je Milanović.