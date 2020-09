Turudić: Ako predsjednik Republike kaže da se još prije 10 mjeseci trebalo hapsiti, ne uhititi, nego hapsiti, a hapsilo se u Jugoslaviji - to je izravan pritisak na sud

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić ranije je prozvao predsjednika Zorana Milanovića da je neprimjereno da predsjednik komentira slučaj Janaf. 'To nije djelokrug njegovih poslova', osvrnuo se ponovno Turudić

'Ne smije znati, ne da ne treba znati. To nije djelokrug njegovih poslova . To je kao da ministar pravosuđa donosi presudu u nekom slučaju. Upravo suprotno od toga što govori pravnik, predsjednik države, ministar ne smije znati za istragu', komentirao je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović znao za istragu u aferi Janaf za RTL Danas .

'Ja ne znam stvari, a još manje ih zna predsjednik. On ne zna koje su osobe bile obuhvaćene izvidima. Ja sam jučer reagirao na izjave predsjednika kao neprimjerene, kao izravan pritisak prvenstveno na sud. Istraga još nije ni počela, državni odvjetnik je donio rješenje o provođenju istrage, protiv tog rješenja će većina okrivljenika podnije žalbu i sudac istrage će odlučiti. Ako predsjednik Republike kaže da se još prije 10 mjeseci trbealo hapsiti - ne uhititi, nego hapsiti, a hapsilo se u Jugoslaviji - to je izravan pritisak na sud. To je pritisak i na DORH, i u sadašnjem slučaju i u svim budućim slučajevima', rekao je Turudić te dodao kako je 'smiješno kad kaže da je njegovo poslanje govoriti o postupcima koji su u tijeku, o kojima ništa ne zna niti bi smio znati, da komentira kako bi se trebalo raditi'.

'Ovaj uličarski rječnik kakav je uperen prema meni osobno sam čuo već 2014. od njega. To me nije iznenadilo, to je manji problem, može on o meni govoriti što hoće ako mu to čini zadovoljstvo', dodao je.

Na novinarski upit planira li poduzeti neke pravne korake, Turudić je rekao kako mu: 'Ne pada na pamet na jedan takav zbrkan govor toka svijesti'.

Turudić kaže kako je to govori koji poziva na nepoštivanje države, vladavine prava.

'Kaže predsjednik države 'ja sam sve znao'. Pa nisi smio sve znati. Ti si s time kompromitirao sve sudske postupke započete kad si bio premijer. Jer ako si sve znao, onda je snažan poriv i vrlo realno očekivati da si i djelovao. To je izjava koja je u jednom demokratskom društvu posve neprimjerena', kazao je Turudić.