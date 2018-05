Tunis od Hrvatske zahtijeva izručenje navodnog tajnog agenta države od koje kupujemo borbene avione

Hrvatsko pravosuđe ovih dana dobilo je zahtjev tuniskog ministarstva pravosuđa za izručenjem A. Č., 46-godišnjeg državljanina BiH kojeg se sumnjiči za ubojstvo Hamasova stručnjaka za bespilotne letjelice i bivšeg pilota Tunisaira Mohameda Zavahrija, ubijenog prije dvije godine u tuniskom gradu Sfaksu. Tunižani smatraju da se radi o pripadniku Mossada, tajne službe države od koje kupujemo borbene zrakoplove tipa F-16 Barak

Mohamed Zavahri se, prema tvrdnjama Tunisa , našao na meti atentatora koje je unovačila izraelska tajna služba jer je on kao inženjer i bivši civilni pilot bio Hamasov stručnjak za bespilotne letjelice te je radio na unapređenju tih tipova oružja, posebice podmornica na daljinsko upravljanje koje je u svojim akcijama namjeravao koristiti Hezbolah .

Osumnjičeni za ubojstvo, A. Č., državljanin BiH rodom iz Sandžaka, nalazi se u remetinečkom zatvoru nakon što je sredinom ožujka uhićen na zagrebačkom aerodromu prilikom ukrcaja na vezani let iz Sarajeva preko Zagreba do Beča. Vlasnik putovnice BiH je, naime, uhićen nakon što je aerodromska policija dobila upozorenje da se on nalazi na Interpolovoj tjeralici.