Trumpovu ministru obrane prijeti opoziv: Republikanski zastupnik podnio osam točaka optužbe

Hegseth je najavio da će se o tom pitanju očitovati sutra , na svojoj prvoj konferenciji za novinare nakon više mjeseci.

Massie je u Zastupničkom domu iznio optužbe, tvrdeći da je Hegseth angažirao američke snage u borbenim djelovanjima protiv Irana bez odobrenja Kongresa. Te optužbe, prema Massiejevim riječima, uključuju tri kršenja Zakona o ratnim ovlastima (War Powers Act) iz 1973. godine.

Massie, koji često dolazi u sukob s predsjednikom Donaldom Trumpom iako pripadaju istoj stranci, upozorio je da je njegova inicijativa za opoziv 'tek vrlo blaga verzija onoga što slijedi kada demokrati preuzmu kontrolu nad Zastupničkim domom i Senatom'. Pozvao je Trumpa da smijeni Hegsetha dok još uvijek može u Senatu osigurati potvrdu njegove zamjene.

Nakon izbora održanih 3. studenoga, demokrati su ponovno preuzeli većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu, a novi saziv Kongresa prisegnut će i započeti s radom u siječnju. Trenutačno republikanci imaju većinu u oba doma, a Senat je ključan jer članovi kabineta moraju dobiti potvrdu tog tijela kako bi mogli obnašati dužnost.

Za pokretanje postupka opoziva Hegsetha i prosljeđivanje slučaja Senatu na suđenje bila bi dovoljna obična većina u Zastupničkom domu, kojim trenutačno upravljaju republikanci. Za njegovo konačno uklanjanje s dužnosti bila bi potrebna dvotrećinska većina u Senatu, što je ishod koji se u sadašnjem sazivu Kongresa čini malo vjerojatnim.

Massie je izjavio da Hegsethova 'kršenja Ustava nadilaze nezakoniti rat u Iranu'. Demokrati, s druge strane, pripremaju niz saslušanja i istraga usmjerenih na Trumpovu administraciju.

Hakeem Jeffries, demokrat iz New Yorka za kojeg se očekuje da će postati predsjednik Zastupničkog doma, već je označio Hegsetha kao predmet nadzora te izjavio da će bez oklijevanja podržati njegov opoziv.