Meteorolozi dosad nisu zabilježili ovako nešto u studenome: Pojavio se neobičan fenomen

Meteorolozi prate neuobičajeno rano slabljenje polarnog vrtloga, goleme cirkulacije hladnog zraka iznad Arktika, koje bi moglo povećati izglede za prodore hladnoće u dijelove sjeverne hemisfere

Znanstvenici upozoravaju da je ove godine zabilježen fenomen kakav dosad nisu uočili u modernim meteorološkim mjerenjima, no još je prerano za pouzdane prognoze o tome kakva nas zima očekuje, piše Euronews. Prema trenutačnim procjenama, hladniji valovi mogli bi zahvatiti dijelove Europe, Sjeverne Amerike i Azije. U Europi bi posebno izloženi mogli biti sjeverni i središnji dijelovi kontinenta, uključujući Skandinaviju, dijelove Britanije, Njemačku i Poljsku. Polarni vrtlog uobičajeno jača tijekom jeseni, a najveću snagu doseže oko siječnja. Nakon toga postupno slabi prema kraju zime. Ozbiljniji poremećaji, koji mogu omogućiti prodor arktičkog zraka daleko prema jugu, najčešće se događaju između siječnja i ožujka.

Znakovi poremećaja već u studenom Ove su godine, međutim, prvi znakovi poremećaja uočeni već u studenom, što nije zabilježeno u modernim meteorološkim mjerenjima. Profesor Andrew Charlton-Perez, meteorolog sa Sveučilišta u Readingu, istaknuo je u komentaru koji je objavilo sveučilište da znanstvenici nikada dosad nisu zabilježili tako rano naglo zagrijavanje stratosfere, piše Euronews. Polarni vrtlog golemo je područje niskog tlaka i izrazito hladnog zraka koje kruži visoko iznad Arktika. Kada oslabi ili promijeni položaj, može poremetiti mlaznu struju i omogućiti hladnom arktičkom zraku da prodre prema južnijim geografskim širinama. Ipak, posljedice takvog poremećaja ne moraju se osjetiti odmah. Može proći nekoliko tjedana prije nego što se promjene iz stratosfere prošire u niže slojeve atmosfere, gdje izravnije utječu na vremenske prilike. Konačan učinak ovisit će i o rasporedu područja visokog i niskog tlaka.