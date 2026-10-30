Trese se Pentagon: Smijenjen ključni general, priča je čudna

Američki ministar obrane Pete Hegseth smijenio je general-pukovnika Bretta Sylviju, jednog od ključnih vojnih dužnosnika zaduženih za strateško planiranje. Sylvia je navodno pod istragom zbog odavanja povjerljivih informacija o ratovima u Iranu i Ukrajini, a prema medijskim izvještajima nije prošao poligrafsko testiranje. Njegova smjena otvara i pitanje političkih utjecaja na kadrovske odluke u Pentagonu, osobito zbog ranijeg sukoba desničarske aktivistice Laure Loomer s generalovim sinom.

Novi val kadrovskih promjena u američkom Ministarstvu obrane zahvatio je jednog od najvažnijih časnika u sustavu strateškog vojnog planiranja. General-pukovnik Brett Sylvia u srijedu je iznenada smijenjen s dužnosti direktora za strategiju, planove i politiku u Združenom stožeru američkih oružanih snaga. Na toj je funkciji vodio upravu J5, odgovornu za razvoj i koordinaciju vojnih strategija i planova između predsjednika SAD-a, ministra obrane i predsjednika Združenog stožera. Kako pišu američki mediji, Sylvia je smijenjen nakon što je osumnjičen za odavanje klasificiranih informacija novinarima.

Navodno nije prošao tri poligrafska testiranja Prema objavljenim informacijama, istraga se odnosi na moguće curenje povjerljivih podataka o američkim vojnim aktivnostima povezanima s ratom u Iranu i ruskom invazijom na Ukrajinu. Sylvia je navodno podvrgnut poligrafskom ispitivanju kako bi se provjerile sumnje, ali test nije prošao. Desničarska politička aktivistica Laura Loomer, koja tvrdi da raspolaže informacijama visokog dužnosnika Pentagona, objavila je da je general pao na čak tri poligrafska testiranja. 'Sylvia je predmet istrage zbog odavanja klasificiranih informacija o ratu u Iranu, ratu između Rusije i Ukrajine i drugim pitanjima', napisala je Loomer na društvenoj mreži X. Ustvrdila je i da se general, zbog novih pravila koja ograničavaju samostalno kretanje novinara unutar Pentagona, počeo sastajati s predstavnicima medija izvan zgrade Ministarstva obrane. Prema njezinim tvrdnjama, slučaj je proslijeđen američkom Ministarstvu pravosuđa radi daljnjeg postupanja. Je li u pozadini smjene i sukob zbog generalova sina? Posebnu pozornost izazvala je moguća povezanost Sylvijine smjene s ranijim političkim sukobom u koji je bio uključen njegov sin Gavin Sylvia. Laura Loomer ranije je tvrdila da je upravo ona pridonijela otkazu Gavin Sylvije, koji je radio kao analitičar podataka u državnoj službi.

Razlog su navodno bili njegovi komentari nakon smrti konzervativnog aktivista Charlieja Kirka prošle godine, koje je Loomer protumačila kao slavljenje njegove smrti. Trumpova neobična reakcija: 'Ona će imati velikih problema' O slučaju su novinari u četvrtak pitali i američkog predsjednika Donalda Trumpa. Njegov odgovor izazvao je pozornost jer je o smijenjenom generalu govorio u ženskom rodu, što je otvorilo pitanje koliko je upoznat s pojedinostima slučaja. 'Ona ima problema', rekao je Trump. 'Ona će imati velikih problema. Imala ih je. Vrlo ozbiljno tragamo za onima koji odaju informacije i ona će imati velikih, dugoročnih problema', dodao je. Trump nije iznio dodatne pojedinosti o istrazi ni o razlozima Sylvijine smjene. Pentagon ostao bez ključnog vojnog stratega Sylvijina smjena dolazi u posebno osjetljivom trenutku za američku vojsku. Uprava J5 ima važnu ulogu u pripremi strateških planova i koordinaciji vojnih opcija koje se predstavljaju predsjedniku i najvišem vojnom vodstvu. Njegov odlazak znači da je ta važna uprava ostala bez čelnika.

Pete Hegseth u Kongresu Izvor: EPA / Autor: LUKE JOHNSON





Pete Hegseth u Kongresu Izvor: EPA / Autor: LUKE JOHNSON