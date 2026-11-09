Velik propust u bolnici: 'Apsurdno, to je i dovelo do ove tragedije'

Periš je preminuo 21. listopada nakon intervencije medicinskog osoblja. Okolnosti njegove smrti trebali bi razjasniti obdukcijski i toksikološki nalazi. O tome kada bi mogli biti dovršeni, ali i o problemima u sustavu psihijatrijske skrbi, za RTL Danas govorio je Arian Jarić Dauenhauer, predsjednik Sindikata Zajedno za psihijatriju .

U međuvremenu su se ispred bolnice okupili liječnici, medicinske sestre i tehničari kako bi iskazali podršku uhićenim kolegama. Upozorili su na nasilje i prijetnje s kojima se svakodnevno susreću na psihijatrijskim odjelima, ali i na nedostatak osoblja, zaštitara te edukacije za postupanje s agresivnim pacijentima.

Jastuk nije dio standardnih postupaka

Na pitanje o snimci na kojoj se, prema dostupnim informacijama, vidi kako jedan od tehničara stavlja jastuk na lice preminulog pacijenta, navodno kako bi ga smirio, Jarić Dauenhauer rekao je da se u iznimno zahtjevnim situacijama ponekad poseže za improviziranim metodama. No, naglasio je da jastuk nije dio standardnih postupaka.

'Naravno, u ovako neobičnim, zapravo izazovnim situacijama često se zna pribjeći nekakvim improvizacijama, improvizacijskim tehnikama, ali što se tiče samog jastuka, naravno, jastuk ne spada u standardne operativne postupke niti je, prema mojim saznanjima, ikada bio korišten, barem u mojoj klinici. Tako da je ovo za mene prvi put da se susrećem s takvim slučajem', rekao je.

Dodao je da sindikat o konkretnim okolnostima slučaja nema neposrednih saznanja, nego informacije uglavnom prikuplja iz medija.

Istaknuo je da su nasilne situacije na psihijatrijskim odjelima, osobito u hitnim prijemima i na intenzivnim odjelima, nažalost česte. Ondje dolaze pacijenti u teškim stanjima, skloni agitaciji i agresiji, a za postupanje u takvim okolnostima postoje propisani postupci.

'U većini slučajeva to dobro prođe, ali, nažalost, događaju se i tragedije kakvoj smo i danas svi svjedočili', kazao je.

U Jankomiru dosad nije bilo edukacija za takve situacije

Govoreći o osposobljavanju zaposlenika za postupanje s agresivnim pacijentima, Jarić Dauenhauer naveo je da u Klinici za psihijatriju Vrapče, u kojoj radi, djelatnici svake dvije godine prolaze odgovarajući tečaj.

U Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, prema njegovim saznanjima, takve edukacije dosad nisu bile organizirane. No, nakon razgovora s upravom obećano je da će biti uvedene.

Sindikalni predstavnik očekuje da će se o programu i načinu njegova provođenja razgovarati na sastanku s upravom u idućih tjedan ili dva.

Na pitanje je li prihvatljivo da bolnica nema takve edukacije, zaštitare i dovoljno osoblja, odgovorio je bez zadrške.

'Po meni to uopće nije normalno. Po meni je to apsurdno i neprihvatljivo i smatram da je to jedan od tih propusta koji su doveli do ove tragedije', rekao je.

Sindikat osporava izvanredne otkaze

Osvrnuo se i na odluku uprave bolnice da trojici zaposlenika uruči izvanredne otkaze. Sindikat smatra da je takva odluka donesena prerano, prije nego što su završeni istraga i obdukcija te prije bilo kakve sudske odluke.

'Izvanredni otkaz putem pošte poslan je našim kolegama. Jesu li ga oni zaprimili, to još ne znamo. Sindikat i dalje drži do toga da su ti otkazi doneseni bez ikakve dovršene istrage, bez dovršene obdukcije, bez ikakve sudske presude, pravomoćne ili nepravomoćne. Mi osporavamo tu odluku samo na tim temeljima', poručio je.

Potvrdio je da su sindikalni odvjetnici u kontaktu s kolegama, no pojasnio je da se njihov pravni tim bavi radno-pravnim pitanjima, dok obranu osumnjičenih u kaznenom postupku vode njihovi odvjetnici.