Merz povukao neočekivan potez: Njemačka postavila uvjet cijeloj Europi

Njemačka je najveća neto uplatiteljica u europski proračun, dok su četiri zemlje koje se protive dodatnom sudjelovanju u financiranju Ukrajine – Mađarska, Slovačka, Bugarska i Češka – neto korisnice europskog novca

Njemački kancelar Friedrich Merz uvjetovao je potporu novom dugoročnom proračunu Europske unije dogovorom svih članica o financiranju Ukrajine, i to ne samo iduće godine, nego i u razdoblju nakon 2027. godine. Berlin tako želi iskoristiti svoju financijsku težinu kako bi osigurao da se teret pomoći Kijevu ravnomjernije raspodijeli među državama članicama. Kako piše Financial Times, pozivajući se na pismo koje je Merz uputio predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi, Njemačka neće podržati proračun EU-a za razdoblje od 2028. do 2034. ako sve članice ne pristanu sudjelovati u zatvaranju ukrajinskog financijskog manjka.

‘Zajednička obveza svih nas, bez iznimke, da pravedno doprinesemo zatvaranju tog financijskog jaza ključan je preduvjet za rješavanje ovog pitanja i raspravu o svim daljnjim temama, osobito onima koje imaju financijske posljedice’, poručio je Merz. Njemački kancelar inzistira na tome da se pitanje financiranja Ukrajine riješi na sastanku europskih čelnika koji se održava u četvrtak i petak u Dublinu. Pregovori o pomoći Kijevu odvijaju se paralelno s teškim razgovorima o novom višegodišnjem proračunu EU-a. Njemačka koristi svoju financijsku težinu Njemačka je najveća neto uplatiteljica u europski proračun, dok su četiri zemlje koje se protive dodatnom sudjelovanju u financiranju Ukrajine – Mađarska, Slovačka, Bugarska i Češka – neto korisnice europskog novca. Merz nastoji tu poziciju iskoristiti kako bi osigurao dugoročnu financijsku potporu Kijevu. U pismu je naglasio da je doprinos svih članica nužan za uspješan završetak pregovora o novom proračunu. ‘Financijska potpora Ukrajini svih država članica EU-a ključna je za uspješan završetak pregovora o proračunu’, poručio je.