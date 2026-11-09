Europa šalje svoje adute na ključne pregovore o Ukrajini: Evo tko su oni

Dok će se glavni pregovori o završetku rata u Ukrajini voditi bez europskih predstavnika za istim stolom, visoki dužnosnici EU-a, NATO-a i ključnih europskih država ovog tjedna stižu u Abu Dhabi kako bi pokušali utjecati na razgovore izvan glavne pregovaračke dvorane

Njihov dolazak trebao bi ublažiti strahovanja da bi Europa mogla ostati potpuno po strani u procesu koji predvode Sjedinjene Države. Pregovori se održavaju u trenutku sve veće zabrinutosti europskih prijestolnica zbog mogućih ustupaka Rusiji. Jared Kushner, zet i savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, prošlog je tjedna najavio da će jedna od tema biti ‘nova europska sigurnosna arhitektura’. Taj izraz ruski dužnosnici često koriste kada govore o smanjenju prisutnosti NATO-a u državama na istočnom krilu Saveza i ograničavanju ukrajinskih oružanih snaga. Ukrajinsko izaslanstvo predvodit će Rustem Umerov, šef ukrajinske vanjske obavještajne službe, uz visoke dužnosnike Kirila Budanova i Davida Arahamiju. Rusku će stranu predstavljati predsjednički savjetnik Vladimir Medinski, dok će američko izaslanstvo činiti Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff.

Europski tim okupit će savjetnike za nacionalnu sigurnost Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Italije, kao i visoke predstavnike NATO-a, Europske komisije i Europskog vijeća. Uključivanje predstavnika europskih institucija, ali i Italije, rezultat je pritiska premijerke Giorgije Meloni. Ona je u pismu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi prošlog tjedna upozorila na opasnost od razjedinjenosti europskih država i zatražila jasniji dogovor o tome tko u pregovorima zastupa EU. Ipak, europski predstavnici neće sudjelovati u glavnim pregovorima, prema riječima dvojice visokih dužnosnika upoznatih s formatom sastanka. Njemački dužnosnik rekao je za Politico da će se format razgovora ‘određivati kako budu napredovali’. Kremlj se, prema istim izvorima, protivi izravnom sudjelovanju Europljana u pregovorima.

Günter Sautter – njemački čovjek za sigurnosnu politiku Günter Sautter savjetnik je njemačkog kancelara Friedricha Merza za vanjsku i sigurnosnu politiku te iskusni diplomat koji je postao jedna od ključnih figura europskih nastojanja da se okonča ruski rat protiv Ukrajine, ali i osigura europsko mjesto za pregovaračkim stolom. Osim što predstavlja Njemačku u formatu E3, koji okuplja Berlin, Pariz i London, Sautter koordinira i takozvani Berlinski format. Riječ je o njemačkoj inicijativi koja okuplja Ukrajinu, tri najveće europske sile, ali i Italiju, Poljsku, skandinavske zemlje te NATO, EU, Kanadu i druge partnere. Cilj je uskladiti potporu Kijevu i utjecati na oblikovanje mirovnog procesa. Na konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim prošlog tjedna Merz je rekao da Sautter ‘sada znatan dio svog radnog vremena posvećuje diplomatskim naporima za okončanje ovog rata’. Njegovo je glavno polazište da se o budućoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi ne može ozbiljno razgovarati prije nego što Rusija pristane na prekid vatre. Fabrizio Saggio – Čovjek Giorgije Meloni za krizne situacije