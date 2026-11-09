Europa šalje svoje adute na ključne pregovore o Ukrajini: Evo tko su oni

Dok će se glavni pregovori o završetku rata u Ukrajini voditi bez europskih predstavnika za istim stolom, visoki dužnosnici EU-a, NATO-a i ključnih europskih država ovog tjedna stižu u Abu Dhabi kako bi pokušali utjecati na razgovore izvan glavne pregovaračke dvorane
Njihov dolazak trebao bi ublažiti strahovanja da bi Europa mogla ostati potpuno po strani u procesu koji predvode Sjedinjene Države.
Pregovori se održavaju u trenutku sve veće zabrinutosti europskih prijestolnica zbog mogućih ustupaka Rusiji. Jared Kushner, zet i savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, prošlog je tjedna najavio da će jedna od tema biti ‘nova europska sigurnosna arhitektura’. Taj izraz ruski dužnosnici često koriste kada govore o smanjenju prisutnosti NATO-a u državama na istočnom krilu Saveza i ograničavanju ukrajinskih oružanih snaga.
Ukrajinsko izaslanstvo predvodit će Rustem Umerov, šef ukrajinske vanjske obavještajne službe, uz visoke dužnosnike Kirila Budanova i Davida Arahamiju. Rusku će stranu predstavljati predsjednički savjetnik Vladimir Medinski, dok će američko izaslanstvo činiti Kushner i posebni izaslanik Steve Witkoff.
Europski tim okupit će savjetnike za nacionalnu sigurnost Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Italije, kao i visoke predstavnike NATO-a, Europske komisije i Europskog vijeća.
Uključivanje predstavnika europskih institucija, ali i Italije, rezultat je pritiska premijerke Giorgije Meloni. Ona je u pismu predsjedniku Europskog vijeća Antoniju Costi prošlog tjedna upozorila na opasnost od razjedinjenosti europskih država i zatražila jasniji dogovor o tome tko u pregovorima zastupa EU.
Ipak, europski predstavnici neće sudjelovati u glavnim pregovorima, prema riječima dvojice visokih dužnosnika upoznatih s formatom sastanka. Njemački dužnosnik rekao je za Politico da će se format razgovora ‘određivati kako budu napredovali’. Kremlj se, prema istim izvorima, protivi izravnom sudjelovanju Europljana u pregovorima.
Günter Sautter – njemački čovjek za sigurnosnu politiku
Günter Sautter savjetnik je njemačkog kancelara Friedricha Merza za vanjsku i sigurnosnu politiku te iskusni diplomat koji je postao jedna od ključnih figura europskih nastojanja da se okonča ruski rat protiv Ukrajine, ali i osigura europsko mjesto za pregovaračkim stolom.
Osim što predstavlja Njemačku u formatu E3, koji okuplja Berlin, Pariz i London, Sautter koordinira i takozvani Berlinski format. Riječ je o njemačkoj inicijativi koja okuplja Ukrajinu, tri najveće europske sile, ali i Italiju, Poljsku, skandinavske zemlje te NATO, EU, Kanadu i druge partnere. Cilj je uskladiti potporu Kijevu i utjecati na oblikovanje mirovnog procesa.
Na konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim prošlog tjedna Merz je rekao da Sautter ‘sada znatan dio svog radnog vremena posvećuje diplomatskim naporima za okončanje ovog rata’.
Njegovo je glavno polazište da se o budućoj europskoj sigurnosnoj arhitekturi ne može ozbiljno razgovarati prije nego što Rusija pristane na prekid vatre.
Fabrizio Saggio – Čovjek Giorgije Meloni za krizne situacije
Italiju će predstavljati Fabrizio Saggio, diplomatski savjetnik premijerke Giorgije Meloni.
U talijanskim medijima dobio je nadimak ‘Mister Wolf’, prema liku iz filma ‘Pakleni šund’, koji rješava probleme kada stvari krenu po zlu. Saggio je, naime, Melonijin čovjek za najzahtjevnija međunarodna pitanja, strateške savjete i diplomatsko gašenje požara.
Upoznali su se tijekom njezina posjeta Tunisu, gdje je Saggio tada bio talijanski veleposlanik, a Meloni je ondje potpisivala sporazum o migracijama. Jedan talijanski diplomat ispričao je da joj je trebalo samo 20 minuta da shvati kako je upravo on osoba koju želi u svom timu.
Meloni je u pismu Costi prošlog tjedna kritizirala mnoštvo različitih pregovaračkih formata o Ukrajini. Zatražila je da se na neformalnom sastanku čelnika EU-a u Dublinu raspravi i o tome tko će predstavljati Uniju za pregovaračkim stolom i s kakvim ovlastima.
‘Ne tražim mjesto za Italiju u ovom ili onom formatu’, napisala je Meloni. No Italija je ipak dobila svog predstavnika u Abu Dhabiju.
Geoffrey van Leeuwen – oči i uši NATO-a
Geoffrey van Leeuwen šef je kabineta glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea. Iskusni je diplomat koji je radio na brojnim međunarodnim položajima, od Kabula do Mumbaija, a dugogodišnji je Rutteov suradnik. Bio je nizozemski ministar trgovine i savjetnik za nacionalnu sigurnost dok je Rutte bio premijer.
Poznat je kao pristupačan, ali vrlo sposoban operativac koji se uglavnom kloni javnosti. Pomogao je Rutteu voditi NATO kroz niz kriza povezanih s Trumpovim potezima, uključujući američke ambicije oko Grenlanda i posljedice američkog rata u Iranu.
NATO formalno nema ulogu u pregovorima o mirovnom sporazumu, no van Leeuwen pratit će sve što se odnosi na pitanja Saveza – od kretanja vojnika i sigurnosnih jamstava do mogućeg ukrajinskog članstva u NATO-u.
Njegova je zadaća, kako je objasnio jedan dužnosnik upoznat s pripremama, ponajprije ‘promatrati i izvještavati’ te osigurati da NATO zna što se govori tijekom pregovora.
Jonathan Powell – britanska veza s Washingtonom
Uime Ujedinjenog Kraljevstva u Abu Dhabi bi trebao stići savjetnik za nacionalnu sigurnost Jonathan Powell.
Bivši suradnik premijera Tonyja Blaira bio je važan sudionik sjevernoirskog mirovnog procesa. U vladu ga je vratio Keir Starmer, a zadržao ga je i njegov nasljednik Andy Burnham. Powell je u međuvremenu postao jedna od najvažnijih britanskih veza s Washingtonom, a poznato je da ima posebno blizak odnos s američkim izaslanikom Witkoffom.
Njegov položaj posljednjih je mjeseci, međutim, pod povećalom. Pojavila su se izvješća da bi uskoro mogao napustiti Downing Street.
Björn Seibert – Desna ruka Ursule von der Leyen
Björn Seibert šef je kabineta predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i jedan od njezinih najpouzdanijih suradnika. U Bruxellesu se smatra jednim od najutjecajnijih ljudi, a ima važnu ulogu u političkim i diplomatskim aktivnostima predsjednice Komisije, uključujući europsku politiku prema Ukrajini.
Njegov dolazak u Abu Dhabi znači da će i ured von der Leyen biti uključen u praćenje razgovora između Kijeva, Washingtona i Moskve.
Seibert je sudjelovao i u ranijim rundama pregovora o Ukrajini, uključujući sastanke u Miamiju i Oslu s američkim izaslanikom Witkoffom. Na njima se razgovaralo o sigurnosnim jamstvima, teritoriju i poslijeratnoj obnovi Ukrajine.
U Abu Dhabiju bi trebao imati sličnu ulogu kao nacionalni sigurnosni savjetnici vodećih europskih država i NATO-ov van Leeuwen. Prema riječima jednog dužnosnika EU-a, sudjelovat će na sastancima na kojima budu i oni. Ipak, Europljani će vjerojatno dobivati zasebna izvješća jer se Kremlj opetovano protivio njihovoj prisutnosti na razgovorima triju strana.
Anna-Maria Boura – predstavnica Europskog vijeća
Anna-Maria Boura glavna je savjetnica za vanjsku politiku predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste. U Abu Dhabiju će predstavljati interese država članica EU-a i biti njihove oči i uši tijekom pregovora.
Njezin dolazak označava povratak Europskog vijeća u pregovarački proces, nakon što Costin ured nije sudjelovao u ranijim rundama u Miamiju i Oslu, gdje je europske institucije predstavljao Seibert.
Boura je posljednjih mjeseci sve istaknutija u europskoj diplomaciji. Očekuje se, naime, da će Costin šef kabineta Pedro Lourtie otići na novu diplomatsku dužnost u SAD. Lourtie je ovog ljeta uspostavio i komunikacijski kanal s Kremljem, razgovarajući telefonom s dužnosnikom bliskim Vladimiru Putinu.
Boura je imala važnu ulogu i na samitu EU-a i Kanade, gdje je s europske strane koordinirala izradu zajedničke deklaracije.
Emmanuel Bonne – Macronov glavni diplomatski operativac
Francusku će predstavljati Emmanuel Bonne, glavni diplomatski savjetnik predsjednika Emmanuela Macrona. Riječ je o čovjeku kojeg francuski predsjednik šalje na ključne međunarodne lokacije kako bi pripremio teren za najvažnije vanjskopolitičke inicijative.
Bonne je karijerni diplomat s iskustvom rada na više položaja na Bliskom istoku. Macronovu timu pridružio se 2019. godine, što je razmjerno dug mandat za takvu funkciju u Elizejskoj palači.
Početkom 2025. navodno je bio na odlasku zbog velikog sukoba s Macronovim načelnikom vojnog stožera, no francuski predsjednik uspio ga je uvjeriti da ostane.
Europski predstavnici tako u Abu Dhabi dolaze s različitim zadaćama – od praćenja razgovora i zaštite interesa NATO-a do pokušaja usklađivanja europskog stava. No njihova prisutnost izvan glavne pregovaračke dvorane otvara pitanje koliko će doista moći utjecati na dogovor o budućnosti Ukrajine.