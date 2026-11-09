Poljska u šoku nakon krvavog napada u Krakowu: Tisuće ljudi odale počast žrtvama

I napadač i njegov otac posjedovali su dozvole za oružje, a u obiteljskom stanu te u automobilu napadača pronađeno je više komada vatrenog oružja.

Osumnjičeni napadač Michal Oksinski preminuo je u ponedjeljak u bolnici nakon što ga je policija ranila i uhitila svega nekoliko minuta nakon što je otvorio vatru iz svog automobila.

Sudionici povorke prošli su dijelom rute kojom se napadač kretao vozilom dok je pucao te su zapalili svijeće na mjestima gdje su u subotu ubijeni ljudi.

Tijela njegova oca, majke i sestre pronađena su u subotu u obiteljskoj kući, a dužnosnici navode kako ih je, prema svemu sudeći, također ubio Oksinski.

Odnosi između premijera Donalda Tuska i predsjednika Karola Nawrockog su napeti, no čini se da obojica žele pokazati nacionalno jedinstvo nakon tragičnog incidenta.

'Sposobni smo pokazati solidarnost u teškim trenucima. Zajedno možemo pružiti podršku onima kojima je ona potrebna', izjavio je potpredsjednik vlade Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Vlada je priopćila kako je moguće da je napadač bio nadahnut krajnje desnom ideologijom. Ipak, dužnosnici su u ponedjeljak, čini se, ublažili te navode.

'Dok se slučaj u potpunosti ne razjasni i dok nadležna tijela ne prikupe sve informacije, najbolje je suzdržati se od komentara', rekao je glasnogovornik vlade Adam Szlapka.

Glasnogovornik Nacionalnog državnog odvjetništva, Przemysław Nowak, izjavio je da istražitelji još uvijek ne znaju što je motiviralo ubojicu.

U sobi napadača pronađena je žuta zastava sa zmijom i natpisom 'Ne gazi me'. Poznata kao Gadsdenova zastava, prvi se put pojavila tijekom Američke revolucije u 18. stoljeću. Nowak tvrdi da se zastava povezuje s 'različitim značenjima vezanim uz slobodu ili pobunu', ali da nije široko poznata kao simbol povezan s ekstremizmom.

Glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova, Karolina Galecka, izjavila je da se na odjeći počinitelja nalazilo mnogo različitih oznaka, koje su već djelomično pregledane i protumačene.

Ministar pravosuđa Waldemar Zurek rekao je da će se istraga nastaviti unatoč smrti napadača, s ciljem utvrđivanja je li djelovao samostalno ili ga je potaknula neka skupina.

Poljski Središnji ured za suzbijanje kibernetičkog kriminala (CBZC) izvijestio je da je privedeno pet poljskih državljana i jedan ukrajinski državljanin, koji su nakon napada na internetu objavljivali prijeteće ili uznemirujuće sadržaje. Navodi se da privedene osobe imaju između 15 i 36 godina.

Galecka je dodala da su CBZC i policija u stanju visoke pripravnosti zbog mogućnosti pojave osoba koje bi mogle pokušati oponašati ovaj napad.

Poljska dosad nije doživjela ovakav masovni oružani napad. Prizori krvi i tijela razbacanih po povijesnoj jezgri jedne od glavnih turističkih atrakcija šokirali su naciju koja je sebe dugo smatrala sigurnijom od zapadnoeuropskih susjeda koji su već doživjeli slične napade.

Nakon ove tragedije, vlada će preispitati propise koji se odnose na uvjete za osobe koje posjeduju dozvole za oružje, rekao je Zurek.