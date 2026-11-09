Objavljeni potresni prizori s nadzorne kamere: Novi detalji tragedije na Jankomiru

Jutarnji list objavio je fotografije i detaljan opis snimke nadzorne kamere iz sobe 11a Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Zagrebu, u kojoj je preminuo Kristian Josip Periš. Snimka traje nešto dulje od osam minuta, a prikazuje postupanje medicinskog osoblja prema pacijentu koji je bio vezan za krevet
Prema pisanju Jutarnjeg lista, na snimci se vidi kako više medicinskih djelatnika sudjeluje u sputavanju Periša - u sobi se u jednom trenutku nalazilo deset osoba, među kojima i liječnica. Tijekom postupanja pacijentu je dana injekcija.
Pred kraj snimke osoblje je primijetilo da je Periš bez svijesti, nakon čega su započeli pokušaji reanimacije. Jutarnji list navodi da snimku, iz obzira prema obitelji preminulog, neće objaviti.
Preliminarni nalazi obdukcije pokazali su brojne ozljede, uključujući prijelome rebara i prsne kosti te edem pluća i mozga. Konačan uzrok smrti još nije utvrđen.
Policija je protiv četvorice medicinskih tehničara podnijela kaznenu prijavu, a sud im je odredio jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, utjecaja na svjedoke i naročito teških okolnosti.
Jutarnji list objavio je i detalje policijskih intervencija koje su prethodile Periševoj smrti. Prema policijskom izvješću koje prenosi taj list, liječnica koja je pozvala policiju izjavila je da Periš nije bio agresivan i da je surađivao sa zdravstvenim osobljem i policijom.