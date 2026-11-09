Objavljeni potresni prizori s nadzorne kamere: Novi detalji tragedije na Jankomiru

Prema pisanju Jutarnjeg lista, na snimci se vidi kako više medicinskih djelatnika sudjeluje u sputavanju Periša - u sobi se u jednom trenutku nalazilo deset osoba, među kojima i liječnica. Tijekom postupanja pacijentu je dana injekcija.

Pred kraj snimke osoblje je primijetilo da je Periš bez svijesti, nakon čega su započeli pokušaji reanimacije. Jutarnji list navodi da snimku, iz obzira prema obitelji preminulog, neće objaviti.