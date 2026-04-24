Trump želi izbaciti Španjolsku iz NATO-a? Oglasio se savez: 'Takva mogućnost ni ne postoji!'

NATO je poručio da ne postoji mogućnost suspenzije ili izbacivanja članica iz saveza, nakon medijskih navoda da Sjedinjene Američke Države razmatraju mjere protiv Španjolske zbog njezina stava o ratu s Iranom
Prema navodima agencije Reuters, interni dokument američkog Ministarstva obrane predlaže niz mjera za kažnjavanje država koje Washington smatra nedovoljno angažiranima, među kojima se spominje i Španjolska.
No iz NATO-a ističu da takav potez nije moguć.
‘Osnivački ugovor ne predviđa nikakvu odredbu o suspenziji ili izbacivanju članica’, rekao je dužnosnik Saveza za BBC.
Španjolski premijer Pedro Sánchez odbacio je navode, poručivši da njegova vlada postupa isključivo na temelju službenih dokumenata i odluka.
Napetosti su dodatno pojačane zbog rata s Iranom, u kojem SAD i Izrael traže veću potporu europskih saveznika. Španjolska je odbila dopustiti korištenje svojih vojnih baza za napade na Iran.
Američki predsjednik Donald Trump već je ranije kritizirao saveznike zbog, kako tvrdi, nedovoljnog angažmana, dok je američki ministar obrane Pete Hegseth poručio da Europa mora preuzeti veću odgovornost.
‘Europa i Azija desetljećima su imale koristi od naše zaštite, ali vrijeme besplatne sigurnosti je prošlo’, rekao je Hegseth.
U dokumentu Pentagona navodno se spominje i mogućnost preispitivanja američke potpore europskim teritorijalnim interesima, uključujući Falklandske otoke.
Talijanska premijerka Giorgia Meloni pozvala je saveznike na jedinstvo, istaknuvši da NATO ostaje ključan za sigurnost.
Iz njemačke vlade poručeno je da članstvo Španjolske u NATO-u nije upitno.
Napetosti unutar saveza dolaze u trenutku kada Washington traži veću potporu za svoje sigurnosne i vojne inicijative, dok dio europskih zemalja inzistira na opreznijem pristupu i poštivanju međunarodnog prava.