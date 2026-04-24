Trump želi izbaciti Španjolsku iz NATO-a? Oglasio se savez: 'Takva mogućnost ni ne postoji!'

Španjolski premijer Pedro Sánchez odbacio je navode, poručivši da njegova vlada postupa isključivo na temelju službenih dokumenata i odluka.

‘ Osnivački ugovor ne predviđa nikakvu odredbu o suspenziji ili izbacivanju članica’ , rekao je dužnosnik Saveza za BBC .

No iz NATO-a ističu da takav potez nije moguć.

Prema navodima agencije Reuters, interni dokument američkog Ministarstva obrane predlaže niz mjera za kažnjavanje država koje Washington smatra nedovoljno angažiranima, među kojima se spominje i Španjolska.

Napetosti su dodatno pojačane zbog rata s Iranom, u kojem SAD i Izrael traže veću potporu europskih saveznika. Španjolska je odbila dopustiti korištenje svojih vojnih baza za napade na Iran.

Američki predsjednik Donald Trump već je ranije kritizirao saveznike zbog, kako tvrdi, nedovoljnog angažmana, dok je američki ministar obrane Pete Hegseth poručio da Europa mora preuzeti veću odgovornost.

‘Europa i Azija desetljećima su imale koristi od naše zaštite, ali vrijeme besplatne sigurnosti je prošlo’, rekao je Hegseth.