Bivši američki diplomat upozorava Europu: 'Ugledajte se na Ruttea, nemojte kritizirati Trumpa!'

Dodao je da takav pristup može dovesti do ‘fragmentacije transatlantskog odnosa koji je i dalje vrijedan za obje strane’ te zaključio da to ‘nije pametan način postupanja s predsjednikom’.

‘ Možda mislite da je to velika ludost i da će imati strašne posljedice, ali to ne morate reći’ , rekao je Volker u podcastu ‘EU Confidential’ portala Politico . ‘Time otuđujete Donalda Trumpa i riskirate da on vaše nezadovoljstvo njegovom politikom poveže sa svojim nezadovoljstvom vašim politikama.’

Kurt Volker, američki predstavnik pri NATO-u od 2008. do 2009., koji je kasnije bio i posebni izaslanik za Ukrajinu u prvom mandatu Donalda Trumpa, upozorio je da europski političari koji osuđuju pristup američkog predsjednika u Iranu ‘čine velike pogreške’.

Europski čelnici jasni - Može pomoć, kad prestanu sukobi

Europski čelnici posljednjih su tjedana u sve otvorenijem sukobu s američkom administracijom zbog rata s Iranom, koji su 28. veljače pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael. Iran je uzvratio napadima na američke vojne baze i saveznike u regiji te blokadom Hormuškog tjesnaca, važnog pomorskog pravca kroz koji prolazi oko petine svjetske opskrbe naftom. Trump je kritizirao članice NATO-a koje su ograničile korištenje svojih vojnih baza američkoj vojsci, posebno izdvojivši Ujedinjeno Kraljevstvo i Španjolsku, dok je pohvalio države koje su pružile veću potporu.

Saveznici SAD-a više su puta obećali pomoći u ponovnom uspostavljanju plovidbe kroz Hormuški tjesnac, ali tek nakon potpunog prekida sukoba, što je izazvalo nezadovoljstvo u Washingtonu.

U Ujedinjenom Kraljevstvu premijer Keir Starmer jasno je poručio da ne podržava rat. ‘To nije naš rat... Neću promijeniti mišljenje niti popustiti’, rekao je u parlamentu.

Ministrica financija Rachel Reeves ocijenila je odluku o pokretanju rata bez jasne strategije kao ‘pogrešku’, dodavši da nije uvjerena da je svijet danas sigurniji nego prije nekoliko tjedana. Zamjenik premijera David Lammy Trumpove je prijetnje Starmeru nazvao ‘malima i sitničavima’.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ocijenio je rat kršenjem međunarodnog prava, dok je španjolski premijer Pedro Sánchez sukob nazvao ‘nezakonitim, neopravdanim i opasnim’.

Volker je, međutim, branio Trumpovu odluku o pokretanju rata, tvrdeći da je cilj bio spriječiti Iran u razvoju nuklearnog oružja.

Sjedinjene Američke Države prošle su godine bombardirale iranska nuklearna postrojenja, što je Trump nazvao ‘spektakularnim vojnim uspjehom’, tvrdeći da je time uništena sposobnost Irana za izradu nuklearne bombe. Iran poriče da razvija nuklearno oružje, no Volker tvrdi suprotno.

‘Oni žele razviti nuklearno oružje i na tome rade desetljećima, a čak i ako kažu da neće, vjerojatno hoće’, rekao je.

Podržao je i Trumpovu odluku iz 2018. o povlačenju iz nuklearnog sporazuma s Iranom iz 2015., koji je bio postignut za vrijeme administracije Baracka Obame. ‘To je bio loš sporazum i nije ga trebalo potpisati’, rekao je.

Takav stav u suprotnosti je s pozicijom većine europskih država koje su sudjelovale u pregovorima o tom sporazumu. Trumpova administracija sve je nezadovoljnija nedostatkom potpore iz Europe, a prema pisanju Politica razmatra i podjelu članica NATO-a prema stupnju njihove lojalnosti američkoj politici.

Volker je zaključio da bi europski čelnici trebali biti oprezniji i izbjegavati izjave koje dodatno pogoršavaju odnose.

‘Postoje načini da se djeluje proaktivno, a da se pritom ne upućuju nepotrebni napadi na predsjednika Trumpa’, rekao je.

Rutte kao odličan primjer komunikacije

Dodao je i da bi europski čelnici trebali slijediti primjer glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea, koji podržava američku politiku i izbjegava sukob s Trumpom.

‘Suradnja s predsjednikom Trumpom, uz pohvale i entuzijazam, jer on… njima čini uslugu’, pristup je koji bi trebali zauzeti, rekao je Volker.

Pozvao je i njemačkog kancelara Friedricha Merza da dodatno ‘omekša’ odnos prema Trumpu. Njemačka nije ograničila korištenje ključne zračne baze Ramstein, a Merz nije ulazio u otvorene sukobe s američkim predsjednikom, iako je priznao da su odnosi sa SAD-om trenutačno ‘teški’. Merz je, prema Volkeru, bio suzdržaniji od britanskog premijera Keira Starmera, a Trump mu nije uzvraćao kritikama kao što je to činio u slučaju Ujedinjenog Kraljevstva.

‘Za razliku od Keira Starmera, kojeg predsjednik Trump voli povremeno prozivati, s Merzom to ne čini osobno’, rekao je Volker.

Merz je ujedno pozvao Trumpa da posjeti rodno mjesto njegova djeda na zapadu Njemačke. Ako do toga dođe, Volker smatra da treba paziti na dojam koji će američki predsjednik ponijeti. ‘Pobrinite se da Trump ode s osjećajem da mu je iskazano poštovanje, jer to je ono što traži’, rekao je.

Volker je branio i Trumpove poteze prema Iranu, koji su izazvali zabrinutost u dijelu Europe. Američki predsjednik je, podsjeća, od najave završetka sukoba prešao na prijetnje o ‘brisanja’ iranske civilizacije i uništavanja civilne infrastrukture.

‘On koristi oštru retoriku i ekstremne stavove kako bi pokazao snagu i odlučnost te natjerao Iran da ga shvati ozbiljno’, rekao je Volker.