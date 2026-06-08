Italija pokrenula istragu protiv izraelskog ministra zbog mučenja aktivista

Anoniman izvor potvrdio je ranija izvješća talijanskih novinskih agencija i rekao da se protiv Ben-Gvira vodi istraga zbog sumnje na mučenje i otmicu talijanskih građana koji su bili među aktivistima. Ako istraga utvrdi da su optužbe opravdane, tužitelji bi mogli podnijeti službeni zahtjev za suđenje.

"Neću se ustručavati i nastavit ću ponosno stajati uz naše borce", rekao je Ben-Gvir u odgovoru na pokrenute istrage.

Izrael se suočio s rastućim međunarodnim kritikama nakon što je ministar krajem svibnja objavio video na kojem se vide pritvoreni aktivisti kako kleče vezanih ruku nakon što je Izrael presreo flotilu pomoći u međunarodnim vodama. Organizatori su rekli da su među 430 aktivista koje je privela izraelska policija bili i državljani Italije i Južne Koreje.

U videu koji je Ben-Gvir objavio na X-u, policajci su prisilili aktivisticu da se spusti na tlo nakon što je skandirala "Sloboda Palestini".